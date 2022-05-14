Единственный пожар в Свердловской области будут тушить неделями. Как он выглядит с высоты

15 мая 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

В тушении пожара принимают участие и пожарные, и добровольцы Фото: Владимир Жабриков, URA.RU В Свердловской области остался один пожар. Горят торфяники в поселке Безречный Березовского городского округа. На его тушении задействованы сотрудники Авиалесохраны, МЧС и местные жители. Борьба с огнем растянется на несколько недель, сообщил URA.RU начальник региональной диспетчерской службы Авиалесохраны Илья Секерин. «Часть наших людей живет прямо на пожаре, работают с 8:00 до 19:00. По этому торфянику есть старая система осушительных каналов. Мы их перекрываем, делаем плотины и поднимаем уровень воды. В итоге происходит частичное затопление и горение прекращается. А на высоких местах, куда невозможно подать воду, размываем торф помпами из этих искусственно созданных водоемов. Также мы установили насосную станцию и из водоемов перекачиваем воду наверх, чтобы размыть очаги торфа, которые невозможно затопить», — поделился Секерин. Безречный располагается на болотах, раньше там были торфопредприятия. В советские годы болота осушили, для этого прокопали каналы, где и собралась вода из болот. Так как уровень грунтовых вод опустился, торф высох. Его собирали как удобрение, а также делали из него топливо для ТЭЦ. Затем торфопредприятия закрылись, а каналы, где скопилась вода от осушенных болот, остались. «Торфяники ведь не просто так горят — они осушены. Когда горят леса, пожары заглубляются в толщу торфа. Его невозможно потушить водой, вся система тушения направлена на то, чтобы остудить торф ниже температуры 40 градусов», — добавляет Секерин. Пожар в поселке Безречный начался 9 мая. По словам мэра Березовского городского округа, он начался из-за местных жителей, которые жгли мусор в частном секторе. В результате пожара сгорели 14 домов. Еще несколько дней назад Свердловская область занимала пятое место по площади лесных пожаров среди регионов РФ. Пожар в Безречном начался 9 мая Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Свердловской области остался один пожар. Горят торфяники в поселке Безречный Березовского городского округа. На его тушении задействованы сотрудники Авиалесохраны, МЧС и местные жители. Борьба с огнем растянется на несколько недель, сообщил URA.RU начальник региональной диспетчерской службы Авиалесохраны Илья Секерин. «Часть наших людей живет прямо на пожаре, работают с 8:00 до 19:00. По этому торфянику есть старая система осушительных каналов. Мы их перекрываем, делаем плотины и поднимаем уровень воды. В итоге происходит частичное затопление и горение прекращается. А на высоких местах, куда невозможно подать воду, размываем торф помпами из этих искусственно созданных водоемов. Также мы установили насосную станцию и из водоемов перекачиваем воду наверх, чтобы размыть очаги торфа, которые невозможно затопить», — поделился Секерин. Безречный располагается на болотах, раньше там были торфопредприятия. В советские годы болота осушили, для этого прокопали каналы, где и собралась вода из болот. Так как уровень грунтовых вод опустился, торф высох. Его собирали как удобрение, а также делали из него топливо для ТЭЦ. Затем торфопредприятия закрылись, а каналы, где скопилась вода от осушенных болот, остались. «Торфяники ведь не просто так горят — они осушены. Когда горят леса, пожары заглубляются в толщу торфа. Его невозможно потушить водой, вся система тушения направлена на то, чтобы остудить торф ниже температуры 40 градусов», — добавляет Секерин. Пожар в поселке Безречный начался 9 мая. По словам мэра Березовского городского округа, он начался из-за местных жителей, которые жгли мусор в частном секторе. В результате пожара сгорели 14 домов. Еще несколько дней назад Свердловская область занимала пятое место по площади лесных пожаров среди регионов РФ.