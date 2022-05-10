Днем 10 мая в поселке Безречный в Березовском городском округе (Свердловская область) загорелись жилые дома. Огонь перекинулся на них от сухой растительности. В telegram-канале областного управления МЧС выложили видео с тушения пожара.
«По прибытии на место пожара было выявлено горение ландшафта вблизи населенного пункта с переходом на жилые строения. Огнем уничтожено 14 строений, из которых семь — жилые дома, два заброшены, а в пяти постоянно проживали люди», — сообщил начальник ведомства Виктор Теряев. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, тушили пожар пять часов.
В Свердловской области введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить огонь на открытом воздухе. Несмотря на запрет, в регионе то и дело вспыхивают пожары. URA.RU подробно рассказывало, что и где горит, в этой трансляции.
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Днем 10 мая в поселке Безречный в Березовском городском округе (Свердловская область) загорелись жилые дома. Огонь перекинулся на них от сухой растительности. В telegram-канале областного управления МЧС выложили видео с тушения пожара. «По прибытии на место пожара было выявлено горение ландшафта вблизи населенного пункта с переходом на жилые строения. Огнем уничтожено 14 строений, из которых семь — жилые дома, два заброшены, а в пяти постоянно проживали люди», — сообщил начальник ведомства Виктор Теряев. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, тушили пожар пять часов. В Свердловской области введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить огонь на открытом воздухе. Несмотря на запрет, в регионе то и дело вспыхивают пожары. URA.RU подробно рассказывало, что и где горит, в этой трансляции.