Пожарные показали, как тушили 14 домов под Екатеринбургом. Видео 11 мая 2022 в 01:23 Размер текста - 17 + В поселке Безречный загорелся лес, затем огонь перекинулся на жилые дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Днем 10 мая в поселке Безречный в Березовском городском округе (Свердловская область) загорелись жилые дома. Огонь перекинулся на них от сухой растительности. В telegram-канале областного управления МЧС выложили видео с тушения пожара. «По прибытии на место пожара было выявлено горение ландшафта вблизи населенного пункта с переходом на жилые строения. Огнем уничтожено 14 строений, из которых семь — жилые дома, два заброшены, а в пяти постоянно проживали люди», — сообщил начальник ведомства Виктор Теряев. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, тушили пожар пять часов. В Свердловской области введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить огонь на открытом воздухе. Несмотря на запрет, в регионе то и дело вспыхивают пожары. URA.RU подробно рассказывало, что и где горит, в этой трансляции. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» . Днем 10 мая в поселке Безречный в Березовском городском округе (Свердловская область) загорелись жилые дома. Огонь перекинулся на них от сухой растительности. В telegram-канале областного управления МЧС выложили видео с тушения пожара. «По прибытии на место пожара было выявлено горение ландшафта вблизи населенного пункта с переходом на жилые строения. Огнем уничтожено 14 строений, из которых семь — жилые дома, два заброшены, а в пяти постоянно проживали люди», — сообщил начальник ведомства Виктор Теряев. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, тушили пожар пять часов. В Свердловской области введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить огонь на открытом воздухе. Несмотря на запрет, в регионе то и дело вспыхивают пожары. URA.RU подробно рассказывало, что и где горит, в этой трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям