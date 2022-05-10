10 мая 2022
09 мая 2022

Мэр горевшего свердловского поселка назвал причину пожара. «Особо одаренные жители»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Безречном сгорели 14 домов Фото:
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Лесные пожары в России

Пожар в поселке Безречный (Свердловская область), где сгорели 14 домов, начался из-за сжигания мусора в частном секторе. Детали происшествия рассказал на своей странице «ВКонтакте» мэр Березовского городского округа, куда входит Безречный, Евгений Писцов.

«[9 мая], благодаря отдельным особо „одаренным“ жителям поселка Безречный, сжигавшим в частном секторе мусор, возникший, казалось бы, небольшой пожар порывистым ветром унесло в лес», — написал Писцов. Весь день 50 пожарных и добровольцев сдерживали натиск огня, но 10 мая ветер усилился, и огонь охватил поселок с нескольких сторон. Количество пожарных к тому моменту достигло 140 человек, но они не смогли помешать огню, и он перекинулся на жилые дома.

Глава Березовского добавляет, что в Безречном продолжают дежурить порядка 90 человек — пожарные и добровольцы. «Задача — обеспечить безопасность населенных пунктов Безречный и Лубяной, а также нескольких коллективных садов. [11 мая] борьба с огнем продолжится. Уже третий день», — пишет Писцов. Владельцам сгоревших домов обещают компенсировать ущерб.

В Свердловской области с 30 апреля введен противопожарный режим. В регионе каждый день вспыхивают лесные пожары. Ранее URA.RU сообщало о подростках, которые самостоятельно потушили лесной пожар в Каменске-Уральском.

В поселке продолжают дежурить пожарные
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Бороться с огнем пожарным помогают добровольцы
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При пожаре сгорели 14 домов, в семи из них жили люди
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Пожар в поселке Безречный (Свердловская область), где сгорели 14 домов, начался из-за сжигания мусора в частном секторе. Детали происшествия рассказал на своей странице «ВКонтакте» мэр Березовского городского округа, куда входит Безречный, Евгений Писцов. «[9 мая], благодаря отдельным особо „одаренным“ жителям поселка Безречный, сжигавшим в частном секторе мусор, возникший, казалось бы, небольшой пожар порывистым ветром унесло в лес», — написал Писцов. Весь день 50 пожарных и добровольцев сдерживали натиск огня, но 10 мая ветер усилился, и огонь охватил поселок с нескольких сторон. Количество пожарных к тому моменту достигло 140 человек, но они не смогли помешать огню, и он перекинулся на жилые дома. Глава Березовского добавляет, что в Безречном продолжают дежурить порядка 90 человек — пожарные и добровольцы. «Задача — обеспечить безопасность населенных пунктов Безречный и Лубяной, а также нескольких коллективных садов. [11 мая] борьба с огнем продолжится. Уже третий день», — пишет Писцов. Владельцам сгоревших домов обещают компенсировать ущерб. В Свердловской области с 30 апреля введен противопожарный режим. В регионе каждый день вспыхивают лесные пожары. Ранее URA.RU сообщало о подростках, которые самостоятельно потушили лесной пожар в Каменске-Уральском.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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