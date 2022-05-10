Мэр горевшего свердловского поселка назвал причину пожара. «Особо одаренные жители»

11 мая 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

В Безречном сгорели 14 домов Фото: Евгений Писцов, vk.com новость из сюжета Лесные пожары в России Пожар в поселке Безречный (Свердловская область), где сгорели 14 домов, начался из-за сжигания мусора в частном секторе. Детали происшествия рассказал на своей странице «ВКонтакте» мэр Березовского городского округа, куда входит Безречный, Евгений Писцов. «[9 мая], благодаря отдельным особо „одаренным“ жителям поселка Безречный, сжигавшим в частном секторе мусор, возникший, казалось бы, небольшой пожар порывистым ветром унесло в лес», — написал Писцов. Весь день 50 пожарных и добровольцев сдерживали натиск огня, но 10 мая ветер усилился, и огонь охватил поселок с нескольких сторон. Количество пожарных к тому моменту достигло 140 человек, но они не смогли помешать огню, и он перекинулся на жилые дома. Глава Березовского добавляет, что в Безречном продолжают дежурить порядка 90 человек — пожарные и добровольцы. «Задача — обеспечить безопасность населенных пунктов Безречный и Лубяной, а также нескольких коллективных садов. [11 мая] борьба с огнем продолжится. Уже третий день», — пишет Писцов. Владельцам сгоревших домов обещают компенсировать ущерб. В Свердловской области с 30 апреля введен противопожарный режим. В регионе каждый день вспыхивают лесные пожары. Ранее URA.RU сообщало о подростках, которые самостоятельно потушили лесной пожар в Каменске-Уральском. В поселке продолжают дежурить пожарные Фото: Евгений Писцов, vk.com Бороться с огнем пожарным помогают добровольцы Фото: Евгений Писцов, vk.com При пожаре сгорели 14 домов, в семи из них жили люди Фото: Евгений Писцов, vk.com Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Пожар в поселке Безречный (Свердловская область), где сгорели 14 домов, начался из-за сжигания мусора в частном секторе. Детали происшествия рассказал на своей странице «ВКонтакте» мэр Березовского городского округа, куда входит Безречный, Евгений Писцов. «[9 мая], благодаря отдельным особо „одаренным“ жителям поселка Безречный, сжигавшим в частном секторе мусор, возникший, казалось бы, небольшой пожар порывистым ветром унесло в лес», — написал Писцов. Весь день 50 пожарных и добровольцев сдерживали натиск огня, но 10 мая ветер усилился, и огонь охватил поселок с нескольких сторон. Количество пожарных к тому моменту достигло 140 человек, но они не смогли помешать огню, и он перекинулся на жилые дома. Глава Березовского добавляет, что в Безречном продолжают дежурить порядка 90 человек — пожарные и добровольцы. «Задача — обеспечить безопасность населенных пунктов Безречный и Лубяной, а также нескольких коллективных садов. [11 мая] борьба с огнем продолжится. Уже третий день», — пишет Писцов. Владельцам сгоревших домов обещают компенсировать ущерб. В Свердловской области с 30 апреля введен противопожарный режим. В регионе каждый день вспыхивают лесные пожары. Ранее URA.RU сообщало о подростках, которые самостоятельно потушили лесной пожар в Каменске-Уральском.