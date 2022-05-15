Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Середа в Белгородской области, Служба безопасности Украины (СБУ) устроила бунт заключенных в СИЗО Херсона. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 мая.
- ВСУ нанесли ракетный удар по селу Середа в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадал один человек;
- СБУ организовала бунт в СИЗО Херсона для бегства заключенных и дестабилизации ситуации в регионе. По словам исполняющего обязанности начальника следственного изолятора Игоря Гурякова, в СБУ дали команду выпустить всех заключенных из камер;
- В Народной милиции ДНР сообщили, что бойцы ВСУ заминировали завод «Заря» в Рубежном. По словам представителя Народной милиции, украинские националисты по приказу польских инструкторов хотели взорвать 49 тонн тротила;
- СМИ сообщили, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе забаррикадировались трое бывших военных из Великобритании. Об этом рассказал один из находившихся там британских наемников;
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану после его предложения эвакуировать националистов с завода «Азовсталь». По словам Кадырова, предложение Эрдогана поможет преступникам избежать суда и заслуженного наказания;
- Силы ЛНР активно наступают с южной стороны Дебальцево, пишет Пятый канал. Также бойцы республики ведут наступление из освобожденного города Попасная.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам президента, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.
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