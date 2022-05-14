14 мая 2022
13 мая 2022

Под Тюменью вертолеты тушат крупный пожар. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, вертолет мчс, тушение огня, лесной пожар, авиация, тушение пожара, лесные пожары, возгорание, пожарная безопасность, ликвидация пожара, тушение лесных пожаров
За селом Кулаково Тюменской области тушат пожар (архивное фото) Фото:

В Тюменской области за селом Кулаково произошел пожар, об этом сообщают местные жители в социальных сетях. В тушении задействована авиация.

«Возгорание началось от областной дороги. Из-за ветра распространение шло быстро. На помощь отправили авиацию, в тушении задействовано около 10 единиц техники, 20 добровольцев», — прокомментировали в пресс-службе администрации Тюменского района изданию РБК Тюмень.

Там отметили, что СНТ «Сапожок» и селу Кулаково ничего не угрожает. Пожарные проливают очаги возгорания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени перекрыли дорогу из-за пожара в гараже на улице Чекистов. Кроме того, с 15 апреля в Тюменской области действует противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать лес, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.

Под Тюменью разгорелся пожар

Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени», будьте в курсе всех важных событий.

В Тюменской области за селом Кулаково произошел пожар, об этом сообщают местные жители в социальных сетях. В тушении задействована авиация. «Возгорание началось от областной дороги. Из-за ветра распространение шло быстро. На помощь отправили авиацию, в тушении задействовано около 10 единиц техники, 20 добровольцев», — прокомментировали в пресс-службе администрации Тюменского района изданию РБК Тюмень. Там отметили, что СНТ «Сапожок» и селу Кулаково ничего не угрожает. Пожарные проливают очаги возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени перекрыли дорогу из-за пожара в гараже на улице Чекистов. Кроме того, с 15 апреля в Тюменской области действует противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать лес, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...