Под Тюменью вертолеты тушат крупный пожар. Скрин

15 мая 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

За селом Кулаково Тюменской области тушат пожар (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области за селом Кулаково произошел пожар, об этом сообщают местные жители в социальных сетях. В тушении задействована авиация. «Возгорание началось от областной дороги. Из-за ветра распространение шло быстро. На помощь отправили авиацию, в тушении задействовано около 10 единиц техники, 20 добровольцев», — прокомментировали в пресс-службе администрации Тюменского района изданию РБК Тюмень. Там отметили, что СНТ «Сапожок» и селу Кулаково ничего не угрожает. Пожарные проливают очаги возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени перекрыли дорогу из-за пожара в гараже на улице Чекистов. Кроме того, с 15 апреля в Тюменской области действует противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать лес, разводить костры и готовить пищу на открытом огне. Под Тюменью разгорелся пожар Скрин: группа «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте» Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюменской области за селом Кулаково произошел пожар, об этом сообщают местные жители в социальных сетях. В тушении задействована авиация. «Возгорание началось от областной дороги. Из-за ветра распространение шло быстро. На помощь отправили авиацию, в тушении задействовано около 10 единиц техники, 20 добровольцев», — прокомментировали в пресс-службе администрации Тюменского района изданию РБК Тюмень. Там отметили, что СНТ «Сапожок» и селу Кулаково ничего не угрожает. Пожарные проливают очаги возгорания. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени перекрыли дорогу из-за пожара в гараже на улице Чекистов. Кроме того, с 15 апреля в Тюменской области действует противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать лес, разводить костры и готовить пищу на открытом огне.