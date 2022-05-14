14 мая 2022
13 мая 2022

В небе над челябинским городом засияла буква Z. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, своих не бросаем, митинг концерт, флаги, z знак
Z стал одним из символов спецоперации РФ Фото:

Житель города Карталы Челябинской области 15 мая снял необычный закат. Лучи заходящего солнца из-за туч образовали гигантскую букву Z — символ в поддержку спецоперации РФ на Украине.

«Очень круто выглядит. Победа будет Za нами!», — написал автор фото, выложив его в паблике «Подслушано в Карталах» в социальной сети «ВКонтакте».

Буквы Z и V считаются символами спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, войска РФ должны защитить русскоязычных жителей ДНР и ЛНР, которые восемь лет выживали под обстрелами ВСУ. Власти РФ сообщали, что спецоперация — вынужденная мера, к которой прибегли после многолетних попыток разрешить конфликт.

В небе над городом Карталы местные увидели гигантскую букву Z
Фото:

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Житель города Карталы Челябинской области 15 мая снял необычный закат. Лучи заходящего солнца из-за туч образовали гигантскую букву Z — символ в поддержку спецоперации РФ на Украине. «Очень круто выглядит. Победа будет Za нами!», — написал автор фото, выложив его в паблике «Подслушано в Карталах» в социальной сети «ВКонтакте». Буквы Z и V считаются символами спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, войска РФ должны защитить русскоязычных жителей ДНР и ЛНР, которые восемь лет выживали под обстрелами ВСУ. Власти РФ сообщали, что спецоперация — вынужденная мера, к которой прибегли после многолетних попыток разрешить конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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