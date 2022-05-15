В Румынии разгадали, почему Украина выиграла на «Евровидении»

16 мая 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

В Румынии обвинили организаторов «Евровидения» в жестком нарушении правил Фото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses Организаторы «Евровидение» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам музыкального конкурса. Такую несправедливость заметила глава румынской делегации Юлиана Марчук. «Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — сообщила глава румынской делегации в комментарии телеканалу TVR. Из-за этого, поделилась Марчук, Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Представители телеканала TVR уточнили, что перед тем, как объявить победителя конкурса Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от участия в оценивании на основании «неправильной схемы голосования». При этом не было сказано, какие именно страны были отстранены. Когда пришло время объявления итогов голосования румынского жюри, представительница страны Эда Маркус не появилась на экране, а объявление сделал представитель Евровидения в Турине. В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Пользователи соцсетей считают, что Украина победила из жалости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести «Евровидение-2023» в Мариуполе. Песню Украины запретили для прослушивания россиянам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Организаторы «Евровидение» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам музыкального конкурса. Такую несправедливость заметила глава румынской делегации Юлиана Марчук. «Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», — сообщила глава румынской делегации в комментарии телеканалу TVR. Из-за этого, поделилась Марчук, Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Представители телеканала TVR уточнили, что перед тем, как объявить победителя конкурса Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от участия в оценивании на основании «неправильной схемы голосования». При этом не было сказано, какие именно страны были отстранены. Когда пришло время объявления итогов голосования румынского жюри, представительница страны Эда Маркус не появилась на экране, а объявление сделал представитель Евровидения в Турине. В «Евровидении-2022» победу, несмотря на нарушения, одержала украинская группа Kalush Orchestra. Пользователи соцсетей считают, что Украина победила из жалости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести «Евровидение-2023» в Мариуполе. Песню Украины запретили для прослушивания россиянам