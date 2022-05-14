В соцсетях пользователи отметили, что «Евровидение» является политизированным конкурсом
Пользователи социальных сетей отреагировали на победу Украины в конкурсе «Евровидение-2022». Они отметили, что конкурс был политизирован, потому украинская группа победила из жалости, а некоторые пользователи задались вопросом, в каком городе Украины пройдет конкурс в 2023 году.
Николай, иронизируя, предположил, что следующий конкурс пройдет на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, на котором заблокированы украинские неонацисты
Халида задалась вопросом, почему украинскую команду не исключили, ведь она нарушила правила конкурса
Пользователь отметил, что России пришлось начать спецоперацию, чтобы наконец перестать принимать участие в политизированном конкурсе
Пользователь считает, что Украине необязательно было готовиться к конкурсу, так как все было предрешено организаторами
Пользователь под псевдонимом Корочка Хлеба заявил, что Украина вряд ли получит удовольствие от нечестной победы
Анастасия порадовалась, что Россия наконец-то не участвовала в этом конкурсе
Пользователь подчеркнул, что Украине негде будет проводить «Евровидение-2023»
Ольга и Иван провели параллели со спортивными мероприятиями, которые были так же политизированы
Ранее URA.RU сообщало, что Украина одержала победу на «Евровидении-2022». Украинская команда попала под угрозу дисквалификации конкурса за нарушение правил. Однако организаторы конкурса оправдали их нарушение. Польская ведущая Ида Новаковска поддержала Украину, показав жест, напоминающий нацистское приветствие.
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