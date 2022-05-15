Российскую сеть Reebok продали турецким бизнесменам

16 мая 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Российское подразделение Reebok продали турецкому холдингу FLO Retailing Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы на территории РФ, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. «Бизнес Reebok в РФ перешел турецкому FLO Retailing. Собеседник „Ъ“, близкий к FLO, подтвердил, что сделка уже закрылась и по ее итогам компании досталось более 100 точек продаж Reebok», — говорится в статье. Стоимость сделки эксперты оценивают в 1,5 млрд рублей. Сообщается, что новый владелец намерен переименовать магазины, сохранив бренд Reebok. Reebok входил в структуры Adidas. В начале марта компания заявила о временном уходе с российского рынка: были приостановлены продажи онлайн и в розничных магазинах сети. Вместе с ней рынок РФ покинули магазины одежды H&M Group, Zara, Nike, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse и другие. Иностранный бизнес заявил об уходе после начала специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившей о приостановке своей работы на территории РФ, перешло турецкому холдингу FLO Retailing. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. «Бизнес Reebok в РФ перешел турецкому FLO Retailing. Собеседник „Ъ“, близкий к FLO, подтвердил, что сделка уже закрылась и по ее итогам компании досталось более 100 точек продаж Reebok», — говорится в статье. Стоимость сделки эксперты оценивают в 1,5 млрд рублей. Сообщается, что новый владелец намерен переименовать магазины, сохранив бренд Reebok. Reebok входил в структуры Adidas. В начале марта компания заявила о временном уходе с российского рынка: были приостановлены продажи онлайн и в розничных магазинах сети. Вместе с ней рынок РФ покинули магазины одежды H&M Group, Zara, Nike, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse и другие. Иностранный бизнес заявил об уходе после начала специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.