Экономист назвал плюсы для России от нефтяного эмбарго

16 мая 2022 в 07:50 Размер текста - 17 +

По словам Александра Чечерина, цены на энергоносители вырастут Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия может выиграть от нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, считает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин. По его мнению, на фоне сокращения поставок цены на энергоносители могут вырасти. «Снижение экспорта может быть компенсировано повышением цен. Эмбарго не предполагает одномоментное прекращение импорта из России, но приведет к повышению котировок на энергоносители», — рассказал Чечерин агентству «Прайм». Он также предполагает, что снижение импорта и экспорта приведет к ситуации, что мы будем получать больше, чем тратить. Полученные излишки могут быть направлены на импортозамещение, что приведет к еще меньшей зависимости от импорта. Согласно докладу Центробанка, объем экспорта товаров и услуг в 2022 году в сравнении с прошлым годом может сократиться на 8%, что будет компенсировано ростом цен. При этом сокращение импорта может составить 32,5-36,5%, пишет MK.RU. Согласно исследованию Института переходных экономик Банка Финляндии, потеря импорта может снизить ВВП России на 4-18%, а экспорта — на 1-25%. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. США отказались от нефти и газа из России, а в ЕС еще не могут прийти к единому решению. При этом, как признает сам Запад, санкции не сработали. Так конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявил, что поставки углеводородов продолжаются, а прибыль от их продажи только увеличилась из-за роста цен на энергоносители, передает агентство Nation news. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия может выиграть от нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, считает персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин. По его мнению, на фоне сокращения поставок цены на энергоносители могут вырасти. «Снижение экспорта может быть компенсировано повышением цен. Эмбарго не предполагает одномоментное прекращение импорта из России, но приведет к повышению котировок на энергоносители», — рассказал Чечерин агентству «Прайм». Он также предполагает, что снижение импорта и экспорта приведет к ситуации, что мы будем получать больше, чем тратить. Полученные излишки могут быть направлены на импортозамещение, что приведет к еще меньшей зависимости от импорта. Согласно докладу Центробанка, объем экспорта товаров и услуг в 2022 году в сравнении с прошлым годом может сократиться на 8%, что будет компенсировано ростом цен. При этом сокращение импорта может составить 32,5-36,5%, пишет MK.RU. Согласно исследованию Института переходных экономик Банка Финляндии, потеря импорта может снизить ВВП России на 4-18%, а экспорта — на 1-25%. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. США отказались от нефти и газа из России, а в ЕС еще не могут прийти к единому решению. При этом, как признает сам Запад, санкции не сработали. Так конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявил, что поставки углеводородов продолжаются, а прибыль от их продажи только увеличилась из-за роста цен на энергоносители, передает агентство Nation news.