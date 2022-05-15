Аналитики назвали три сценария влияния санкций на экономику РФ

Экономисты Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) представили три сценария влияния санкций на Валовой внутренний продукт (ВВП) России. По их словам, потеря импорта может снизить ВВП России на 4-18%, а экспорта — на 1-25%.
«В случае полной остановки поставок в Россию со стороны стран Запада, падение общей добавленной стоимости может достичь 10%. В текстильной промышленности России спад оценивается на уровне 20% и выше. В сфере производства резины, пластмасс и химической отрасли — в диапазоне от 20 до 30%», — приводит слова специалиста из института Хели Симола РБК.
Отмечается, что полное прекращение импорта в Россию может привести к сокращению ВВП на 18%. При этом в докладе Банка России о денежно-кредитной политике сообщалось, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 году составит от 8 до 10%. В 2023 году оно замедлится до 3%.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. При этом США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество.
Экономисты Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) представили три сценария влияния санкций на Валовой внутренний продукт (ВВП) России. По их словам, потеря импорта может снизить ВВП России на 4-18%, а экспорта — на 1-25%. «В случае полной остановки поставок в Россию со стороны стран Запада, падение общей добавленной стоимости может достичь 10%. В текстильной промышленности России спад оценивается на уровне 20% и выше. В сфере производства резины, пластмасс и химической отрасли — в диапазоне от 20 до 30%», — приводит слова специалиста из института Хели Симола РБК. Отмечается, что полное прекращение импорта в Россию может привести к сокращению ВВП на 18%. При этом в докладе Банка России о денежно-кредитной политике сообщалось, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 году составит от 8 до 10%. В 2023 году оно замедлится до 3%. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. При этом США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество.