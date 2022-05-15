Аналитики назвали три сценария влияния санкций на экономику РФ

15 мая 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Потеря импорта может снизить ВВП России на 4-18% Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономисты Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) представили три сценария влияния санкций на Валовой внутренний продукт (ВВП) России. По их словам, потеря импорта может снизить ВВП России на 4-18%, а экспорта — на 1-25%. «В случае полной остановки поставок в Россию со стороны стран Запада, падение общей добавленной стоимости может достичь 10%. В текстильной промышленности России спад оценивается на уровне 20% и выше. В сфере производства резины, пластмасс и химической отрасли — в диапазоне от 20 до 30%», — приводит слова специалиста из института Хели Симола РБК. Отмечается, что полное прекращение импорта в Россию может привести к сокращению ВВП на 18%. При этом в докладе Банка России о денежно-кредитной политике сообщалось, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 году составит от 8 до 10%. В 2023 году оно замедлится до 3%. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. При этом США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Экономисты Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) представили три сценария влияния санкций на Валовой внутренний продукт (ВВП) России. По их словам, потеря импорта может снизить ВВП России на 4-18%, а экспорта — на 1-25%. «В случае полной остановки поставок в Россию со стороны стран Запада, падение общей добавленной стоимости может достичь 10%. В текстильной промышленности России спад оценивается на уровне 20% и выше. В сфере производства резины, пластмасс и химической отрасли — в диапазоне от 20 до 30%», — приводит слова специалиста из института Хели Симола РБК. Отмечается, что полное прекращение импорта в Россию может привести к сокращению ВВП на 18%. При этом в докладе Банка России о денежно-кредитной политике сообщалось, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 году составит от 8 до 10%. В 2023 году оно замедлится до 3%. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Ранее американские власти не смогли принять закон об изъятии активов россиян. При этом США отказались возвращать российским олигархам конфискованное имущество.