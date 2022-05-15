В Кургане перекроют дорогу рядом с крупным торговым центром

16 мая 2022 в 09:08 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за коммунальной аварии перекроют дорогу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за аварийной ситуации на коллекторе в Кургане перекроют дорогу рядом с торговым центром «Алые паруса». Участок проспекта Машиностроителей будет закрыт на месяц. Об этом сообщается в информации «Водного союза». «На напорном коллекторе диаметром 500 мм, расположенном под дорогой в районе Некрасовского моста, произошла аварийная ситуация. Для ее устранения на месяц будет закрыто движение на участке пр. Машиностроителей — от строения №1а (ТЦ „Алые паруса“) до 1 (Офисный центр Мол)», — сказано в релизе. Дорога будет перекрыта с 09-00 17 мая до 21-00 15 июня 2022 года. В начале марта URA.RU писало, что этот участок коммунальная компания уже закрывала для движения из-за аварии на коллекторе. Из-за ветхого состояния сетей в Кургане часто происходят коммунальные аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Из-за аварийной ситуации на коллекторе в Кургане перекроют дорогу рядом с торговым центром «Алые паруса». Участок проспекта Машиностроителей будет закрыт на месяц. Об этом сообщается в информации «Водного союза». «На напорном коллекторе диаметром 500 мм, расположенном под дорогой в районе Некрасовского моста, произошла аварийная ситуация. Для ее устранения на месяц будет закрыто движение на участке пр. Машиностроителей — от строения №1а (ТЦ „Алые паруса“) до 1 (Офисный центр Мол)», — сказано в релизе. Дорога будет перекрыта с 09-00 17 мая до 21-00 15 июня 2022 года. В начале марта URA.RU писало, что этот участок коммунальная компания уже закрывала для движения из-за аварии на коллекторе. Из-за ветхого состояния сетей в Кургане часто происходят коммунальные аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.