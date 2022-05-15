15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Курганские силовики вербуют студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты. Курган, ученики, студенты, руки
Для студентов проведут ярмарку вакансий

Представители СУ СК России по Курганской области примут участие в ярмарке вакансий для студентов. Данная информация была размещена 16 мая на сайте Курганского государственного университета.

«В Курганском государственном университете пройдет ставшая уже традиционной ярмарка вакансий. <…> Среди участников ярмарки: Следственное управление Следственного комитета по Курганской области», —  указано в сообщении.

Ярмарка пройдет 17 мая. В ней также будут участвовать представители областного департамента образования и науки, Сбербанка, АО «СУЭНКО», ОАО «Синтез», ЗАО «Курганстальмост» и других предприятий. На мероприятии пройдет мастер-класс от специалистов портала Superjob.ru. В ярмарке будут участвовать студенты 3-5 курсов.

Ранее Курганская область заняла пятое место в рейтинге, связанном с сокращением числа работающих горожан. В апреле в Кургане зафиксировали 1032 безработных.

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Представители СУ СК России по Курганской области примут участие в ярмарке вакансий для студентов. Данная информация была размещена 16 мая на сайте Курганского государственного университета. «В Курганском государственном университете пройдет ставшая уже традиционной ярмарка вакансий. <…> Среди участников ярмарки: Следственное управление Следственного комитета по Курганской области», —   указано в сообщении. Ярмарка пройдет 17 мая. В ней также будут участвовать представители областного департамента образования и науки, Сбербанка, АО «СУЭНКО», ОАО «Синтез», ЗАО «Курганстальмост» и других предприятий. На мероприятии пройдет мастер-класс от специалистов портала Superjob.ru. В ярмарке будут участвовать студенты 3-5 курсов. Ранее Курганская область заняла пятое место в рейтинге, связанном с сокращением числа работающих горожан. В апреле в Кургане зафиксировали 1032 безработных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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