Курганские силовики вербуют студентов

16 мая 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Для студентов проведут ярмарку вакансий Екатерина Сычкова © URA.RU Представители СУ СК России по Курганской области примут участие в ярмарке вакансий для студентов. Данная информация была размещена 16 мая на сайте Курганского государственного университета. «В Курганском государственном университете пройдет ставшая уже традиционной ярмарка вакансий. <…> Среди участников ярмарки: Следственное управление Следственного комитета по Курганской области», — указано в сообщении. Ярмарка пройдет 17 мая. В ней также будут участвовать представители областного департамента образования и науки, Сбербанка, АО «СУЭНКО», ОАО «Синтез», ЗАО «Курганстальмост» и других предприятий. На мероприятии пройдет мастер-класс от специалистов портала Superjob.ru. В ярмарке будут участвовать студенты 3-5 курсов. Ранее Курганская область заняла пятое место в рейтинге, связанном с сокращением числа работающих горожан. В апреле в Кургане зафиксировали 1032 безработных. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий.

Представители СУ СК России по Курганской области примут участие в ярмарке вакансий для студентов. Данная информация была размещена 16 мая на сайте Курганского государственного университета. «В Курганском государственном университете пройдет ставшая уже традиционной ярмарка вакансий. <…> Среди участников ярмарки: Следственное управление Следственного комитета по Курганской области», — указано в сообщении. Ярмарка пройдет 17 мая. В ней также будут участвовать представители областного департамента образования и науки, Сбербанка, АО «СУЭНКО», ОАО «Синтез», ЗАО «Курганстальмост» и других предприятий. На мероприятии пройдет мастер-класс от специалистов портала Superjob.ru. В ярмарке будут участвовать студенты 3-5 курсов. Ранее Курганская область заняла пятое место в рейтинге, связанном с сокращением числа работающих горожан. В апреле в Кургане зафиксировали 1032 безработных.