Курганские силовики вербуют студентов

Представители СУ СК России по Курганской области примут участие в ярмарке вакансий для студентов. Данная информация была размещена 16 мая на сайте Курганского государственного университета.
«В Курганском государственном университете пройдет ставшая уже традиционной ярмарка вакансий. <…> Среди участников ярмарки: Следственное управление Следственного комитета по Курганской области», — указано в сообщении.
Ярмарка пройдет 17 мая. В ней также будут участвовать представители областного департамента образования и науки, Сбербанка, АО «СУЭНКО», ОАО «Синтез», ЗАО «Курганстальмост» и других предприятий. На мероприятии пройдет мастер-класс от специалистов портала Superjob.ru. В ярмарке будут участвовать студенты 3-5 курсов.
Ранее Курганская область заняла пятое место в рейтинге, связанном с сокращением числа работающих горожан. В апреле в Кургане зафиксировали 1032 безработных.
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