15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Жителей ЯНАО ожидает аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осенний город. Тюмень, погода, фонарь, голубь, осень
Температура воздуха превысит норму на 10 градусов Фото:

Жителей ЯНАО предупредили об аномально жаркой для округа погоде. Как сообщается на официальном сайте управления МЧС по ЯНАО, температура воздуха будет выше нормы на 10 градусов.

«В период с 16 по 19 мая 2022 года на территории Ямало-Ненецкого АО местами сохраняется опасное погодное явление. Ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, которая может достигнуть выше 10 градусов», — говорится в сообщении. Спасатели добавили, что из-за погоды существует высокая степень вероятности возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций в округе.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 16 и 17 мая воздух в регионе прогреется до +17 градусов. После температура будет достигать +10…+12 градусов.

Ранее сотрудники МЧС предупреждали об аномальной жаркой погоде с 12 по 17 мая. Тогда спасатели порекомендовали жителям Ямала не оставлять детей без присмотра и не жечь мусор рядом с лесом и на дачных участках.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий.

Жителей ЯНАО предупредили об аномально жаркой для округа погоде. Как сообщается на официальном сайте управления МЧС по ЯНАО, температура воздуха будет выше нормы на 10 градусов. «В период с 16 по 19 мая 2022 года на территории Ямало-Ненецкого АО местами сохраняется опасное погодное явление. Ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, которая может достигнуть выше 10 градусов», — говорится в сообщении. Спасатели добавили, что из-за погоды существует высокая степень вероятности возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций в округе. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 16 и 17 мая воздух в регионе прогреется до +17 градусов. После температура будет достигать +10…+12 градусов. Ранее сотрудники МЧС предупреждали об аномальной жаркой погоде с 12 по 17 мая. Тогда спасатели порекомендовали жителям Ямала не оставлять детей без присмотра и не жечь мусор рядом с лесом и на дачных участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...