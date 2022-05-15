Жителей ЯНАО ожидает аномальная жара

Температура воздуха превысит норму на 10 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителей ЯНАО предупредили об аномально жаркой для округа погоде. Как сообщается на официальном сайте управления МЧС по ЯНАО, температура воздуха будет выше нормы на 10 градусов.

«В период с 16 по 19 мая 2022 года на территории Ямало-Ненецкого АО местами сохраняется опасное погодное явление. Ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, которая может достигнуть выше 10 градусов», — говорится в сообщении. Спасатели добавили, что из-за погоды существует высокая степень вероятности возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций в округе.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 16 и 17 мая воздух в регионе прогреется до +17 градусов. После температура будет достигать +10…+12 градусов.

Ранее сотрудники МЧС предупреждали об аномальной жаркой погоде с 12 по 17 мая. Тогда спасатели порекомендовали жителям Ямала не оставлять детей без присмотра и не жечь мусор рядом с лесом и на дачных участках.