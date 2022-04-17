Курганские заводы заменяют запретное оборудование из Европы

Курганские заводы заменяют иностранное оборудование, которые попало под санкции Европы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Оборудование в Курганской области из США и Германии, которое попало под санкции, заменяют аналогами с местных заводов. Среди них вентиляционные системы, насосное и электрооборудование, металлоконструкции и арматура. Об этом на Совете предпринимателей Курганской области рассказал первый замдиректора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергей Цуканов.

«Уже ведется замена [санкционного оборудования]. В детской поликлинике и драмтеатре иностранное вентиляционное оборудование заменили на аналогичное нашей компании „Чистый воздух“. Заменили немецкое насосное оборудование на объекте в южной части Шумихи. С учетом того, что у нас сильно развит кластер арматуростроения — „Темпер“ и „Курганский арматурный завод“ заменяет арматуру», — сказал Цуканов.

Также решается одна из главных проблем — импортозамещение электрооборудования. «Практически все электрооборудование у нас было импортное. Сейчас уже все перестраивается, появляются российские и китайские аналоги, которые не попали под санкции», — добавил Цуканов. Американское электрооборудование заменяют продукцией курганского электромеханического завода.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на курганском заводе, выпускающем трубопроводную арматуру, в условиях санкций увеличилось производство. На предприятии считают, что уход иностранных компаний даст больше возможностей для выхода на новые рынки сбыта, в том числе в Европу.

Повышение цен на импортные товары и оборудование началось из-за введения санкций западными странами в связи со спецоперацией России на Украине. Санкционное давление на Россию, которое продолжается с начала «нулевых», обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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