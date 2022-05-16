Украинские националисты вышли из «Азовстали» с белым флагом

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь, завод азовсталь
Националисты покинули территорию завода Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десять украинских военных вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

«Из „нашего“ тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами. Додавливаем таки», — сообщил Ходаковский в своем telegram-канале.

Ранее власти Донецкой народной республики сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР надежно заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. На «Азовстали» продолжают укрываться националисты и иностранные наемники, пишет RT. Остальную территорию Мариуполя освободила российская армия в ходе специальной операции РФ, передает телеканал 360.

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Десять украинских военных вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский. «Из „нашего“ тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами. Додавливаем таки», — сообщил Ходаковский в своем telegram-канале. Ранее власти Донецкой народной республики сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР надежно заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. На «Азовстали» продолжают укрываться националисты и иностранные наемники, пишет RT. Остальную территорию Мариуполя освободила российская армия в ходе специальной операции РФ, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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