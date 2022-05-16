Украинские националисты вышли из «Азовстали» с белым флагом

Националисты покинули территорию завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Десять украинских военных вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом сообщил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.

«Из „нашего“ тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами. Додавливаем таки», — сообщил Ходаковский в своем telegram-канале.

Ранее власти Донецкой народной республики сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР надежно заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. На «Азовстали» продолжают укрываться националисты и иностранные наемники, пишет RT. Остальную территорию Мариуполя освободила российская армия в ходе специальной операции РФ, передает телеканал 360.