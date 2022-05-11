В курганских магазинах подешевели продукты

В Кургане подешевели яйца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Стоимость сахара и яиц в Курганской области снизилась более чем на 5%. Также падают цены на творог, овощи и ряд других продуктов. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Стоимость упаковки куриных яиц за неделю с 29 апреля по 6 мая снизилась на 8,4% до 75,4 рубля, сахара — на 5,2% до 86 рублей, огурцов — на 4% до 147,2 рубля, белокочанной капусты — на 6,2% в среднем до 78 рублей», — говорится в данных статистического ведомства. Также немного подешевели: свекла (до 63,3 рубля), соль до 13 рублей, рис шлифованный до 112 рублей, макароны — до 93 рублей.

В том числе небольшое снижение цен наблюдается на охлажденные и мороженые куры, в среднем они стоят 189,1 рубля за кг. Также снизилась стоимость творога до 396 рублей за кг и молока до 74 рублей за литр.

В то же время, на 10% выросла стоимость маргарина до 224 рублей, и на 6% подорожали помидоры до 221,15 рубя за килограмм. Поднялись цены и на колбасы — на 4% до 597 рублей за кг. Тем временем стоимость свинины за период с 29 апреля по 6 мая не изменилась и осталась на прежнем уровне — 329,31 рубля за кг.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане составили рейтинг самых подорожавших за 5 лет продуктов. Сильнее всего в курганских магазинах за последние пять лет подорожала капуста. В лидеры по росту также вошли картофель, сахар и яйца.