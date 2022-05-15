Власти Екатеринбурга потеряли трехметровый «Орден Ленина»

Для Екатеринбурга Краснознаменная группа — один из главных символов СССР Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пропал трехметровый знак «Орден Ленина», который был в центре Краснознаменной группы, демонтированной девять лет назад. Найти его власти Екатеринбурга не могут. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к горадминистрации.

Сейчас чиновники готовятся к восстановлению памятника. Он появился на Плотинке в 1974 году — после того, как Свердловск получил высшую награду СССР — Орден Ленина. В 2013-м конструкцию спилили, сочтя ее устаревшей. Это спровоцировало недовольство широкого слоя горожан. Через некоторое время шпили Краснознаменной группы обнаружили в ужасном состоянии во дворе Октябрьского ДЭУ. Позднее их переместили на базу МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС).

В 2021-м мэр Алексей Орлов распорядился вернуть Краснознаменную группу в город. Но не на Плотинку — поскольку есть серьезные гидротехнические ограничения.

В настоящий момент группа находится на реставрации в Первоуральске. «Все работы практически завершены, осталось нанести краску. В ближайшее время будет объявлено народное голосование — чтобы определить новое место для группы. Пока голосование идет, шпили как раз подготовят. Но есть проблема. Те, кто спиливал Краснознаменную группу в 2013-м, куда-то дели трехметровый „Орден Ленина“. Где он, реально неизвестно», — поделился собеседник агентства.

Вице-мэр Рустам Галямов, который по поручению Орлова курирует проект, подтвердил корреспонденту пропажу ордена. По его словам, городские власти подготовят точную копию. «Возможно, она будет не трех-, а двухметровая», — допустил Галямов.

Власти подготовят точную копию ордена Фото: сообщество «В защиту истории. Советское наследие» в соцсети «ВКонтакте»

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