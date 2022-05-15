В крупном микрорайоне Кургана на месяц перекрыли дорогу

16 мая 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Дорогу перекрыли из-за ремонта Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в микрорайоне Рябково до 7 июня перекрыли участок улицы. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О закрытии движения транспорта по ул. Школьной. <…> Администрация города Кургана постановляет разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Школьной на участке от жилого дома № 11 по ул. Школьной до жилого дома № 7 по ул. Школьной < …> до 21:00 ч. 07.06.2022 г.», - указано в документе, размещенном на сайте администрации. Участок перекрыли из-за ремонтных работ. Их выполняет компания «Водный Союз». Ранее стало известно, что из-за аварийной ситуации на коллекторе в Кургане перекроют дорогу рядом с торговым центром «Алые паруса». Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий.

В Кургане в микрорайоне Рябково до 7 июня перекрыли участок улицы. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О закрытии движения транспорта по ул. Школьной. <…> Администрация города Кургана постановляет разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Школьной на участке от жилого дома № 11 по ул. Школьной до жилого дома № 7 по ул. Школьной < …> до 21:00 ч. 07.06.2022 г.», - указано в документе, размещенном на сайте администрации. Участок перекрыли из-за ремонтных работ. Их выполняет компания «Водный Союз». Ранее стало известно, что из-за аварийной ситуации на коллекторе в Кургане перекроют дорогу рядом с торговым центром «Алые паруса». Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.