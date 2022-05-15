15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В крупном микрорайоне Кургана на месяц перекрыли дорогу

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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, ремонт дороги, перекопаная дорога, ремонтные работы
Дорогу перекрыли из-за ремонта

В Кургане в микрорайоне Рябково до 7 июня перекрыли участок улицы. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«О закрытии движения транспорта по ул. Школьной. <…> Администрация города Кургана постановляет разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Школьной на участке от жилого дома № 11 по ул. Школьной до жилого дома № 7 по ул. Школьной < …> до 21:00 ч. 07.06.2022 г.», - указано в документе, размещенном на сайте администрации.

Участок перекрыли из-за ремонтных работ. Их выполняет компания «Водный Союз».

Ранее стало известно, что из-за аварийной ситуации на коллекторе в Кургане перекроют дорогу рядом с торговым центром «Алые паруса». Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. 

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В Кургане в микрорайоне Рябково до 7 июня перекрыли участок улицы. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О закрытии движения транспорта по ул. Школьной. <…> Администрация города Кургана постановляет разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Школьной на участке от жилого дома № 11 по ул. Школьной до жилого дома № 7 по ул. Школьной < …> до 21:00 ч. 07.06.2022 г.», - указано в документе, размещенном на сайте администрации. Участок перекрыли из-за ремонтных работ. Их выполняет компания «Водный Союз». Ранее стало известно, что из-за аварийной ситуации на коллекторе  в Кургане перекроют дорогу рядом с торговым центром «Алые паруса». Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей нуждаются в замене. «Водный Союз» в 2022 году планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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