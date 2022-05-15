15 мая 2022

Екатеринбуржцы выберут место для легендарного памятника СССР

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Демонтаж стелы Ордена Ленина на Плотинке -Плотине Городского пруда реки Исеть Екатеринбург , краснознаменная группа, демонтаж стелы
Краснознаменную группу убрали из Екатеринбурга в 2013 году Фото:

Мэрия Екатеринбурга объявила голосование на место, в котором будет размещена вывезенная из города Краснознаменная группа. Соответствующая информация появилась на официальном городском сайте.

«Голосование на официальном портале Екатеринбурга стартовало 16 мая 2022 года и продлится до 30 мая включительно», — говорится на официальном сайте. В голосовании участвуют четыре площадки:

  • перекресток улиц Героев России и Стрелочников;
  • пересечение Гагарина и проспекта Ленина;
  • перекресток улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов;
  • площадь Первой Пятилетки.

Краснознаменная группа была установлена в Екатеринбурге в 1973 году, но в 2013 вместо нее поставили часы, отсчитывающие время до Олимпиады в Сочи. Некоторые жители города возмутились этому событию и потребовали вернуть памятник. Источник URA.RU сообщал, что власти до сих пор не могут найти трехметровый знак «Орден Ленина», который находился в центре Краснознаменной группы.

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Мэрия Екатеринбурга объявила голосование на место, в котором будет размещена вывезенная из города Краснознаменная группа. Соответствующая информация появилась на официальном городском сайте. «Голосование на официальном портале Екатеринбурга стартовало 16 мая 2022 года и продлится до 30 мая включительно», — говорится на официальном сайте. В голосовании участвуют четыре площадки: Краснознаменная группа была установлена в Екатеринбурге в 1973 году, но в 2013 вместо нее поставили часы, отсчитывающие время до Олимпиады в Сочи. Некоторые жители города возмутились этому событию и потребовали вернуть памятник. Источник URA.RU сообщал, что власти до сих пор не могут найти трехметровый знак «Орден Ленина», который находился в центре Краснознаменной группы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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