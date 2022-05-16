Китай призвал G7 прекратить незаконные санкции

16 мая 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Китай требует от Запада прекратить вмешиваться во внутренние дела страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пекин призвал страны G7 прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге. «Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай, это все абсурдная риторика», — приводит слова дипломата РИА «Новости». Он призвал уважать суверенитет Китая, прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела страны. Как сообщает RT, США пытаются надавить на Китай, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям или убедить Россию прекратить спецоперацию на Украине, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Семь стран, в том числе США и Япония, договорились создать коллективную систему обмена данными, закрыв ее для Китая и России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Пекин призвал страны G7 прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге. «Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай, это все абсурдная риторика», — приводит слова дипломата РИА «Новости». Он призвал уважать суверенитет Китая, прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела страны. Как сообщает RT, США пытаются надавить на Китай, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям или убедить Россию прекратить спецоперацию на Украине, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Семь стран, в том числе США и Япония, договорились создать коллективную систему обмена данными, закрыв ее для Китая и России.