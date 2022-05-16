Китай призвал G7 прекратить незаконные санкции

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай требует от Запада прекратить вмешиваться во внутренние дела страны Фото:

Пекин призвал страны G7 прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.

«Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай, это все абсурдная риторика», — приводит слова дипломата РИА «Новости». Он призвал уважать суверенитет Китая, прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела страны.

Как сообщает RT, США пытаются надавить на Китай, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям или убедить Россию прекратить спецоперацию на Украине, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Семь стран, в том числе США и Япония, договорились создать коллективную систему обмена данными, закрыв ее для Китая и России.

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Пекин призвал страны G7 прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге. «Игнорирование позиции Китая и объективных фактов, грубое вмешательство во внутренние дела КНР, злонамеренная клевета на Китай и очередное использование российско-украинского конфликта для оказания давления на Китай, это все абсурдная риторика», — приводит слова дипломата РИА «Новости». Он призвал уважать суверенитет Китая, прекратить клеветать на него и вмешиваться во внутренние дела страны. Как сообщает RT, США пытаются надавить на Китай, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям или убедить Россию прекратить спецоперацию на Украине, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Семь стран, в том числе США и Япония, договорились создать коллективную систему обмена данными, закрыв ее для Китая и России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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