Семь стран создают свою систему обмена данными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Япония, США, Южная Корея и четыре других члена АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) договорились создать коллективную систему обмена данными, закрыв ее для Китая и России. Об этом сообщает японская деловая газета Nikkei.

«Поскольку Россия и Китай являются членами форума АТЭС, возникли опасения по поводу потока персональных данных. Новые правила создают основу для членов с общим чувством доверия», — передает издание.

О новой схеме обмена данными, в частности, договорились Япония, США, Южная Корея, Канада, Тайвань, Филиппины, Сингапур. Предполагается, что ей будут пользоваться и государства, не входящие в АТЭС, в том числе страны Южной Америки.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным решением, так как страны НАТО не захотели обсуждать с Россией гарантии безопасности, начав вместо этого освоение соседних с РФ территорий. По его словам, Россия приняла единственно верное решение, дав упреждающий отпор агрессии, пишет RT.