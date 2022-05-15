На курганской границе с Казахстаном перехватили партию семян

16 мая 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

На пункте пропуска через госграницу в Курганской области задержали партию семян и саженцев без документов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления Россельхознадзора на пункте пропуска через госграницу «Петухово» в Курганской области перехватили партию семян и саженцев. На них не было необходимых документов, указано на сайте ведомства. «Партии подкарантинной продукции следовали из Российской Федерации в Республику Казахстан без фитосанитарных сертификатов. Саженцы плодовых культур общим весом 0,173 т везли из Тюменской области в Петропавловск. 284 пакетов с семенами цветов, 189 пакетиков с семенами овощных культур, 128 саженцев роз, 119 саженцев винограда, 4 саженцев сливы, 5 саженцев следовали из Екатеринбурга в город Шымкент», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. В отношении перевозчиков возбуждены административные дела по фактам нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции (ст. 10.2 КоАП РФ). Россельхознадзор выдал предписания о запрете вывоза продукции из России. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область пытались незаконно провезти более 15 тонн перца и 19 тонн свеклы. В октябре 2021 года в регионе не пустили более 76 тонн сладкого перца. Несколько партий овощей вернули в Казахстан. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Сотрудники управления Россельхознадзора на пункте пропуска через госграницу «Петухово» в Курганской области перехватили партию семян и саженцев. На них не было необходимых документов, указано на сайте ведомства. «Партии подкарантинной продукции следовали из Российской Федерации в Республику Казахстан без фитосанитарных сертификатов. Саженцы плодовых культур общим весом 0,173 т везли из Тюменской области в Петропавловск. 284 пакетов с семенами цветов, 189 пакетиков с семенами овощных культур, 128 саженцев роз, 119 саженцев винограда, 4 саженцев сливы, 5 саженцев следовали из Екатеринбурга в город Шымкент», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. В отношении перевозчиков возбуждены административные дела по фактам нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции (ст. 10.2 КоАП РФ). Россельхознадзор выдал предписания о запрете вывоза продукции из России. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область пытались незаконно провезти более 15 тонн перца и 19 тонн свеклы. В октябре 2021 года в регионе не пустили более 76 тонн сладкого перца. Несколько партий овощей вернули в Казахстан.