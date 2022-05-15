Пермский химзавод ответил на требование вернуть 1,5 млрд рублей

Строительство комплекса АКМ велось на территории химкомпании с 2017 года (архивное фото) Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

ПАО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) прокомментировало судебное разбирательство с АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (АО «НИИК»). В химкомпании URA.RU назвали происходящее попыткой «затянуть решение внутренних проблем АО „НИИК“ и его акционеров».

«На наш взгляд, все обращения в суды, которые инициируются „НИИК“, следует рассматривать, как злоупотребление правом и затягивание решения назревших внутренних проблем компании и ее акционеров. Вызывает обеспокоенность, что в настоящий момент проектный институт управляется менеджментом, приглашенным для сопровождения банкротства компании. Поэтому многие действия „НИИК“ больше напоминают отчаянные попытки снять с себя взятые ранее обязательства», — заявили агентству в пресс-службе «Метафракс Кемикалс».

В химкомпании добавили, что инициатором расторжения договора на строительство комплекса АКМ («Аммиак-карбамид-меламин») для «Метафракса» было именно АО «НИИК». Причиной послужили финансовые трудности, которые начало испытывать акционерное общество. В «Метафраксе» же напротив, соглашались увеличить сумму контракта на 500 млн рублей для финансирования продолжения работ на объекте.

URA.RU рассказывало, что АО «НИИК» обратилось в суд с требованием взыскать с «Метафракс Кемикалс» 1,5 млрд рублей. В такую сумму нижегородский институт оценил убытки, понесенные в результате строительства комплекса АКМ. Дело назначено к рассмотрению арбитражным суд Нижегородской области 1 июня.

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