С химкомпании в Пермском крае взыскивают в суде 1,5 млрд рублей

Судебное заседание назначено на 1 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С компании «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край) взыскивают в суде 1,5 млрд рублей. Исковое заявление в арбитражный суд Нижегородской области подало АО » «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» (АО «НИИК»). Ответчиком в суде выступает также бывший директор проектного института Олег Костин. Информация отражена в картотеке суда.

«Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 1 июня 2022 года», — сказано в определении суда. В нем уточняется, что акционеры АО «НИИК» взыскивают солидарно с «Метафракс Кемикалс» и Костина убытки. Также они требуют признать сделку между проектным институтом и химкомпанией «в части условия о цене работ в размере 14 237 673 319 рублей» недействительной.

Нижегородский институт выступал подрядчиком строительства части комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» для «Метафракс Кемикалс». Договор на сумму свыше 17 млрд рублей был заключен в 2017 году.

По данным «Коммерсант-Прикамье», работы должны были завершиться в декабре 2020 года. Однако в 2019 году «НИИК» начал испытывать трудности с выполнением обязательств по договору, а в начале 2022-го новый владелец института Юрий Яворский посчитал условия договора заведомо убыточными для подрядчика. В феврале акционеры проектного института ходатайствовали в суде об аресте 1,5 млрд рублей на банковских счетах ПАО «Метафракс Кемикалс», однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

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