Глава Таджикистана уехал в РФ на фоне обострения в его стране

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Парад на Красной площади. Москва, путин владимир, рахмон эмомали
Рахмон встретился в Москве с Путиным Фото:

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву на саммит стран-членов ОДКБ. Он уже встретился с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали о ситуации в регионе, [она] остается сложной. Мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении», — цитируются слова Путина на президентском сайте.

Между тем, пока Рахмон находится в Москве, ситуация в самом Таджикистане, где размещена 201-я российская военная база, постепенно усложняется. Так сегодня, 16 мая, в Хороге, столице Горно-Бадахшанской автономной области, расположенной на востоке Таджикистана, должен состояться всепамирский протестный митинг. В городе видна бронетехника подразделений местного МВД, блокпосты усилены личным составом.

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Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву на саммит стран-членов ОДКБ. Он уже встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали о ситуации в регионе, [она] остается сложной. Мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении», — цитируются слова Путина на президентском сайте. Между тем, пока Рахмон находится в Москве, ситуация в самом Таджикистане, где размещена 201-я российская военная база, постепенно усложняется. Так сегодня, 16 мая, в Хороге, столице Горно-Бадахшанской автономной области, расположенной на востоке Таджикистана, должен состояться всепамирский протестный митинг. В городе видна бронетехника подразделений местного МВД, блокпосты усилены личным составом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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