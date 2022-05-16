Глава Таджикистана уехал в РФ на фоне обострения в его стране

16 мая 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Рахмон встретился в Москве с Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву на саммит стран-членов ОДКБ. Он уже встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали о ситуации в регионе, [она] остается сложной. Мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении», — цитируются слова Путина на президентском сайте. Между тем, пока Рахмон находится в Москве, ситуация в самом Таджикистане, где размещена 201-я российская военная база, постепенно усложняется. Так сегодня, 16 мая, в Хороге, столице Горно-Бадахшанской автономной области, расположенной на востоке Таджикистана, должен состояться всепамирский протестный митинг. В городе видна бронетехника подразделений местного МВД, блокпосты усилены личным составом. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву на саммит стран-членов ОДКБ. Он уже встретился с президентом России Владимиром Путиным. «Мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали о ситуации в регионе, [она] остается сложной. Мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении», — цитируются слова Путина на президентском сайте. Между тем, пока Рахмон находится в Москве, ситуация в самом Таджикистане, где размещена 201-я российская военная база, постепенно усложняется. Так сегодня, 16 мая, в Хороге, столице Горно-Бадахшанской автономной области, расположенной на востоке Таджикистана, должен состояться всепамирский протестный митинг. В городе видна бронетехника подразделений местного МВД, блокпосты усилены личным составом.