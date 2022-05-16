Названа дата выборов нового лидера ЛДПР

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Разное. Курган, билборд, выборы, лдпр, агитационный баннер
Нового лидера ЛДПР будут выбирать в конце мая Фото:

Выборы нового лидера ЛДПР состоятся в Москве 27 мая. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

«Только что состоялось заседание Высшего Совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке — вопрос об избрании председателя ЛДПР», —

Прежний лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве. Сама партия была основана в 1989—1991 годах. Сперва она называлась ЛДПСС — Либерально-демократическая партия Советского Союза. Весной 1992-го переименована в ЛДПР.

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Выборы нового лидера ЛДПР состоятся в Москве 27 мая. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий. «Только что состоялось заседание Высшего Совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке — вопрос об избрании председателя ЛДПР», — Прежний лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве. Сама партия была основана в 1989—1991 годах. Сперва она называлась ЛДПСС — Либерально-демократическая партия Советского Союза. Весной 1992-го переименована в ЛДПР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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