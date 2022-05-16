Мишустин упростил ввоз электроники в Россию

16 мая 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Правительство облегчило ввоз компьютерной техники в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает ввоз в РФ электронных устройств — смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, раций и микросхем. Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте. Как пояснил Мишустин, речь идет о нотификации для техники. «Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. Для получения нотификации для ввоза в Россию… изготовитель должен обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Новое постановление допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями», — уточнил премьер. Теперь, по его словам, нотификацию может оформлять Ассоциация разработчиков и производителей электроники. А также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Премьер подчеркнул — данные меры предприняты для того, чтобы не допустить дефицита упомянутых товаров на отечественном рынке на фоне санкций. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает ввоз в РФ электронных устройств — смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, раций и микросхем. Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте. Как пояснил Мишустин, речь идет о нотификации для техники. «Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. Для получения нотификации для ввоза в Россию… изготовитель должен обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Новое постановление допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями», — уточнил премьер. Теперь, по его словам, нотификацию может оформлять Ассоциация разработчиков и производителей электроники. А также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Премьер подчеркнул — данные меры предприняты для того, чтобы не допустить дефицита упомянутых товаров на отечественном рынке на фоне санкций.