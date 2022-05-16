Мишустин упростил ввоз электроники в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Южноуральск. Челябинская область, айтишник, айти, технологии будущего, компьютер, хакер, цифровизация
Правительство облегчило ввоз компьютерной техники в Россию Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает ввоз в РФ электронных устройств — смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, раций и микросхем. Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте.

Как пояснил Мишустин, речь идет о нотификации для техники. «Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. Для получения нотификации для ввоза в Россию… изготовитель должен обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Новое постановление допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями», — уточнил премьер.

Теперь, по его словам, нотификацию может оформлять Ассоциация разработчиков и производителей электроники. А также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Премьер подчеркнул — данные меры предприняты для того, чтобы не допустить дефицита упомянутых товаров на отечественном рынке на фоне санкций.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает ввоз в РФ электронных устройств — смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, раций и микросхем. Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте. Как пояснил Мишустин, речь идет о нотификации для техники. «Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. Для получения нотификации для ввоза в Россию… изготовитель должен обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Новое постановление допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями», — уточнил премьер. Теперь, по его словам, нотификацию может оформлять Ассоциация разработчиков и производителей электроники. А также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Премьер подчеркнул — данные меры предприняты для того, чтобы не допустить дефицита упомянутых товаров на отечественном рынке на фоне санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...