Тюменская область заработала миллионы долларов на торговле с КНР

Внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем составил почти 390 млн долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем за 2021 составил почти 390 млн долларов. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем в 2021 году составил 389 миллионов 900 тысяч долларов. Из них 274 миллиона 100 тысяч пришлись на экспорт, а 115 миллионов 800 тысяч на импорт», — сообщает информационный центр.

В основу экспорта легли поставки полимеров и полипропиленов, фанеры, пиломатериалов и электрических кабелей. Три тюменских компании заключили экспортные контракты с Китаем: ЛПК «Тобол», с их пиломатериалами, «Заводоуковский маслозавод», поставляющий рапсовое масло и компания «Элвист», которая впервые стала экспортировать чистую питьевую воду в Китай. В основу импорта легли изделия из черных металлов, полимерные материалы, оборудование и механические устройства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что помимо товаров химической промышленности, в Китае востребованы российские сладости. К производимой в Тюменской области пищевой продукции китайские представители проявили особый интерес.