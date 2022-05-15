15 мая 2022

Челябинский депутат Госдумы продал недвижимость в Испании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областная конференция регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, павлов владимир, кот рося
У Владимира Павлова теперь недвижимость только в России Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов избавился от недвижимости в Испании. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат.

«Этот актив я продал в начале этого года, но она сохранилась в декларации за 2021 год. Последние несколько лет квартира пустовала из-за пандемии, а сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, этот актив не нужен совсем. Воспользоваться им я просто не могу», — пояснил URA.RU Павлов.

Согласно декларационной компании за 2021 год, помимо недвижимости в России, у Павлова имелась квартира в Испании площадью 78,5 кв. метров с местом на автопарковке. Она была куплена еще во времена, когда Павлов работал в коммерческих организациях. Цену, по которой удалось реализовать актив, Павлов не стал называть.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов избавился от недвижимости в Испании. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат. «Этот актив я продал в начале этого года, но она сохранилась в декларации за 2021 год. Последние несколько лет квартира пустовала из-за пандемии, а сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, этот актив не нужен совсем. Воспользоваться им я просто не могу», — пояснил URA.RU Павлов. Согласно декларационной компании за 2021 год, помимо недвижимости в России, у Павлова имелась квартира в Испании площадью 78,5 кв. метров с местом на автопарковке. Она была куплена еще во времена, когда Павлов работал в коммерческих организациях. Цену, по которой удалось реализовать актив, Павлов не стал называть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...