Челябинский депутат Госдумы продал недвижимость в Испании

У Владимира Павлова теперь недвижимость только в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов избавился от недвижимости в Испании. Эту информацию URA.RU подтвердил сам депутат.

«Этот актив я продал в начале этого года, но она сохранилась в декларации за 2021 год. Последние несколько лет квартира пустовала из-за пандемии, а сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, этот актив не нужен совсем. Воспользоваться им я просто не могу», — пояснил URA.RU Павлов.

Согласно декларационной компании за 2021 год, помимо недвижимости в России, у Павлова имелась квартира в Испании площадью 78,5 кв. метров с местом на автопарковке. Она была куплена еще во времена, когда Павлов работал в коммерческих организациях. Цену, по которой удалось реализовать актив, Павлов не стал называть.