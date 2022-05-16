Из свердловского зернохранилища пропали 3 тысячи тонн пшеницы

Стоимость пропавшей пшеницы оценивается в 70 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ходе ревизии «Хлебной базы №65» в Свердловской области была выявлена пропажа 2,9 тысячи тонн пшеницы. Как сообщает телеканал RTVi, в данном элеваторе также хранилось зерно, стоявшее на учете Федерального агентства по госрезервам.

«По данным бухгалтерии, на дату проверки (27 апреля) в элеваторе находилось более 6 тысяч тонн пшеницы, а должно было — более 9 тысяч тонн. На хранении там находилось как государственное зерно, в том числе из запасов Росрезерва, так и частное. Стоимость пропавшей пшеницы оценивается в 70 млн рублей», — сообщает телеканал со ссылкой на акт проверки.

Проверку инициировало «Агентство по развитию рынка продовольствия». При этом телеканал утверждает, что руководство акционерного общества отказалось предоставить документы по проведению инвентаризации элеватора за предыдущие два года. «В аналогичном документе за 2019 год недостачи зерна не зафиксировано», — сказано в тексте.

Экс-акционер «Хлебной базы №65», депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер в разговоре с URA.RU факт пропажи не подтвердил. «Проверку должны были провести, однако об исчезновении зерна не сообщалось», — сказал он корреспонденту агентства.

Редакция URA.RU направило запрос в ОАО «Хлебная база №65» и АО «Агентство по развитию рынка продовольствия». На момент публикации материала ответа не поступило.

В конце апреля уральский НИИ сельского хозяйства вместе с добровольцами отправил в Донбасс грузовик с 10 тоннами яровой пшеницы. Партии семян хватит, чтобы засеять 33 гектаров земли.

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