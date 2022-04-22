22 апреля 2022

Свердловские фермеры поделились с Донбассом своей пшеницей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, горох, сельское хозяйство, овес, кормовое зерно
«Екатерина» — это сорт пшеницы селекции Уральского НИИ сельского хозяйства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уральский НИИ сельского хозяйства вместе с добровольцами отправил в Донбасс грузовик с 10 тоннами яровой пшеницы. Партии семян хватит, чтобы засеять 33 га, сообщается на официальном сайте института.

«Добровольцы отправляют в Ростовскую область яровую пшеницу, которая нужна для организации посевной кампании. Сначала груз придет на склад, в дальнейшем его переправят к местным аграриям [в Донбасс]», — рассказал участник акции Евгений Дайнес.

Сорт пшеницы называется «Екатерина». При хорошей погоде он сможет дать пять-шесть тонн пшеницы на гектар. Помимо пшеницы, добровольцы уже отправили в Донбасс 100 тонн гуманитарной помощи.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее задачами являются демилитаризация и денационализация. Таким образом, по словам Путина, удалось предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс и прекратить геноцид мирного населения, продолжающийся с 2014 года. После освобождения от националистов города Донбасса возвращаются к мирной жизни.

Правительство Свердловской области и областные ведомства и предприятия неоднократно отправляли гуманитарный груз в Донбасс. Многие компании из УрФО присоединились к акции «Марш Мира — детям Мариуполя».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Уральский НИИ сельского хозяйства вместе с добровольцами отправил в Донбасс грузовик с 10 тоннами яровой пшеницы. Партии семян хватит, чтобы засеять 33 га, сообщается на официальном сайте института. «Добровольцы отправляют в Ростовскую область яровую пшеницу, которая нужна для организации посевной кампании. Сначала груз придет на склад, в дальнейшем его переправят к местным аграриям [в Донбасс]», — рассказал участник акции Евгений Дайнес. Сорт пшеницы называется «Екатерина». При хорошей погоде он сможет дать пять-шесть тонн пшеницы на гектар. Помимо пшеницы, добровольцы уже отправили в Донбасс 100 тонн гуманитарной помощи. Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее задачами являются демилитаризация и денационализация. Таким образом, по словам Путина, удалось предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс и прекратить геноцид мирного населения, продолжающийся с 2014 года. После освобождения от националистов города Донбасса возвращаются к мирной жизни. Правительство Свердловской области и областные ведомства и предприятия неоднократно отправляли гуманитарный груз в Донбасс. Многие компании из УрФО присоединились к акции «Марш Мира — детям Мариуполя».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...