Свердловские фермеры поделились с Донбассом своей пшеницей

«Екатерина» — это сорт пшеницы селекции Уральского НИИ сельского хозяйства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уральский НИИ сельского хозяйства вместе с добровольцами отправил в Донбасс грузовик с 10 тоннами яровой пшеницы. Партии семян хватит, чтобы засеять 33 га, сообщается на официальном сайте института.

«Добровольцы отправляют в Ростовскую область яровую пшеницу, которая нужна для организации посевной кампании. Сначала груз придет на склад, в дальнейшем его переправят к местным аграриям [в Донбасс]», — рассказал участник акции Евгений Дайнес.

Сорт пшеницы называется «Екатерина». При хорошей погоде он сможет дать пять-шесть тонн пшеницы на гектар. Помимо пшеницы, добровольцы уже отправили в Донбасс 100 тонн гуманитарной помощи.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее задачами являются демилитаризация и денационализация. Таким образом, по словам Путина, удалось предотвратить полномасштабное наступление на Донбасс и прекратить геноцид мирного населения, продолжающийся с 2014 года. После освобождения от националистов города Донбасса возвращаются к мирной жизни.

Правительство Свердловской области и областные ведомства и предприятия неоднократно отправляли гуманитарный груз в Донбасс. Многие компании из УрФО присоединились к акции «Марш Мира — детям Мариуполя».

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