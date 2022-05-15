Руководители вузов Перми отчитались о миллионных доходах

По итогам 2021 года руководители вузов задекларировали миллионы рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Ректоры высших учебных заведений Перми отчитались о доходах и имуществе, полученных по итогам 2021 года. Информация размещена на официальных сайтах вузов.

Так, доход недавно избранного ректора Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА), Владимира Лужанина, по итогам прошлого года составил 2 736 659 рублей. На правах общей совместной собственности ему принадлежит квартира площадью 72 кв. метра.

И.о. ректора Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) Наталия Минаева задекларировала доход в сумме 2 502 810 рублей. Ей принадлежит квартира (общедолевая собственность) площадью 53 кв. метра. Доход мужа Минаевой в 2021 году составил 2 123 687 рублей.

Сведения о доходах ректоров двух крупнейших вузов, Пермского политехнического (ПНИПУ) и Пермского классического (ПГНИУ) университетов, Анатолия Ташкинова и Дмитрия Красильникова, пока не опубликованы. При этом в информации, размещенной на сайтах вузов, содержатся сведения о среднемесячной зарплате руководителей этих университетов. Указано, что среднемесячная зарплата Анатолия Ташкинова в 2021 году составила 782 028 рублей. Зарплата его коллеги, Дмитрий Красильникова, вдвое ниже — 355 250 рублей.

Информация о доходах ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ), Константина Егорова, к моменту опубликования материала была не доступна для открытого пользования. На сайте вуза сообщается, что среднемесячная зарплата ректора ПГГПУ за прошлый год составила 304 288 рублей. Сведения о доходах ректора Пермского государственного института культуры Людмилы Дробышевой-Разумовской также не опубликованы, а ее зарплата за 2021 год, в среднем, составляла 242 189 рублей.

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