Огонь, который предположительно разжег свердловчанин, потушили очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В садовом товариществе Екатеринбурга «Легенда» обнаружили человека, который предположительно поджигал дерево. Об этом сообщил очевидец инцидента.

«Мужчина поджег березу. А когда увидел, что сзади едет машина, быстро сел в свою белую иномарку», — передает портал Е1 сообщение очевидца. Он подчеркнул, что подозреваемый в поджоге сбежал, как только его заметили.

Загоревшееся дерево потушили очевидцы. Они заявили, что намерены обращаться к правоохранителям.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.

Ранее в Авиалесоохране URA.RU сообщили, что в Свердловской области остался один крупный действующий пожар — горение торфяника в Березовском городском округе. Предположительно его будут ликвидировать неделями.