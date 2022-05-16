В садовом товариществе Екатеринбурга «Легенда» обнаружили человека, который предположительно поджигал дерево. Об этом сообщил очевидец инцидента.
«Мужчина поджег березу. А когда увидел, что сзади едет машина, быстро сел в свою белую иномарку», — передает портал Е1 сообщение очевидца. Он подчеркнул, что подозреваемый в поджоге сбежал, как только его заметили.
Загоревшееся дерево потушили очевидцы. Они заявили, что намерены обращаться к правоохранителям.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.
Ранее в Авиалесоохране URA.RU сообщили, что в Свердловской области остался один крупный действующий пожар — горение торфяника в Березовском городском округе. Предположительно его будут ликвидировать неделями.
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В садовом товариществе Екатеринбурга «Легенда» обнаружили человека, который предположительно поджигал дерево. Об этом сообщил очевидец инцидента. «Мужчина поджег березу. А когда увидел, что сзади едет машина, быстро сел в свою белую иномарку», — передает портал Е1 сообщение очевидца. Он подчеркнул, что подозреваемый в поджоге сбежал, как только его заметили. Загоревшееся дерево потушили очевидцы. Они заявили, что намерены обращаться к правоохранителям. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию. Ранее в Авиалесоохране URA.RU сообщили, что в Свердловской области остался один крупный действующий пожар — горение торфяника в Березовском городском округе. Предположительно его будут ликвидировать неделями.