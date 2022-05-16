Екатеринбуржца заподозрили в разжигании лесного пожара. Видео

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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Огонь, который предположительно разжег свердловчанин, потушили очевидцы Фото:

В садовом товариществе Екатеринбурга «Легенда» обнаружили человека, который предположительно поджигал дерево. Об этом сообщил очевидец инцидента.

«Мужчина поджег березу. А когда увидел, что сзади едет машина, быстро сел в свою белую иномарку», — передает портал Е1 сообщение очевидца. Он подчеркнул, что подозреваемый в поджоге сбежал, как только его заметили.

Загоревшееся дерево потушили очевидцы. Они заявили, что намерены обращаться к правоохранителям.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию.

Ранее в Авиалесоохране URA.RU сообщили, что в Свердловской области остался один крупный действующий пожар — горение торфяника в Березовском городском округе. Предположительно его будут ликвидировать неделями.

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В садовом товариществе Екатеринбурга «Легенда» обнаружили человека, который предположительно поджигал дерево. Об этом сообщил очевидец инцидента. «Мужчина поджег березу. А когда увидел, что сзади едет машина, быстро сел в свою белую иномарку», — передает портал Е1 сообщение очевидца. Он подчеркнул, что подозреваемый в поджоге сбежал, как только его заметили. Загоревшееся дерево потушили очевидцы. Они заявили, что намерены обращаться к правоохранителям. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали уточнить информацию. Ранее в Авиалесоохране URA.RU сообщили, что в Свердловской области остался один крупный действующий пожар — горение торфяника в Березовском городском округе. Предположительно его будут ликвидировать неделями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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