Пользователей соцсетей рассмешил очередной уход McDonald’s из РФ. «А разве он уходил?»

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Россияне не расстроились из-за того, что американская сеть быстрого питания покидает российский рынок Фото:
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Российские пользователи соцсетей не восприняли серьезно очередное заявление от американской сети ресторанов McDonald’s, которая уже не в первый раз объявляет об уходе с российского рынка. Кто-то посмеялся над этой информацией, кто-то обвинил производителей фастфуда в лицемерии. Так они прокомментировали уход сети ресторанов, а также следующую за этим новость о том, что она продолжит работу под другим брендом.

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О том, что американская сеть ресторанов McDonald’s объявила об уходе с российского рынка, стало известно 16 мая. 14 марта сеть ресторанов McDonald’s объявила о приостановке работы на территории РФ из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Однако в ряде регионов рестораны сети продолжили работу. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.

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Российские пользователи соцсетей не восприняли серьезно очередное заявление от американской сети ресторанов McDonald’s, которая уже не в первый раз объявляет об уходе с российского рынка. Кто-то посмеялся над этой информацией, кто-то обвинил производителей фастфуда в лицемерии. Так они прокомментировали уход сети ресторанов, а также следующую за этим новость о том, что она продолжит работу под другим брендом. О том, что американская сеть ресторанов McDonald’s объявила об уходе с российского рынка, стало известно 16 мая. 14 марта сеть ресторанов McDonald’s объявила о приостановке работы на территории РФ из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Однако в ряде регионов рестораны сети продолжили работу. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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