Пользователей соцсетей рассмешил очередной уход McDonald’s из РФ. «А разве он уходил?»

16 мая 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Россияне не расстроились из-за того, что американская сеть быстрого питания покидает российский рынок Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские пользователи соцсетей не восприняли серьезно очередное заявление от американской сети ресторанов McDonald’s, которая уже не в первый раз объявляет об уходе с российского рынка. Кто-то посмеялся над этой информацией, кто-то обвинил производителей фастфуда в лицемерии. Так они прокомментировали уход сети ресторанов, а также следующую за этим новость о том, что она продолжит работу под другим брендом. Пользователь «Зеркальный ответ» выразил свое отношение лаконично и со смайликом соцсети А кто-то, наоборот, расстроился из-за этой новости соцсети Комментаторы надеются, что новые рестораны быстрого питания будут патриотическими соцсети Пользователь Алексей Пальчунин порадовался из-за происходящих событий соцсети Комментаторы продолжают постить шутки про импортозамещение соцсеть «Вконтакте» Кое-кто успел поспорить из-за того, уходил McDonald’s из России или нет соцсеть «Вконтакте» Многие не заметили уход компании с российского рынка соцсеть «Вконтакте» Мария Ивликова убеждена, что российский рынок не пострадает от ухода McDonald’s соцсеть «Вконтакте» А некоторые пытаются находить позитив в сложившейся ситуации… соцсеть «Вконтакте» …и переходят на здоровое питание соцсеть «Вконтакте» О том, что американская сеть ресторанов McDonald’s объявила об уходе с российского рынка, стало известно 16 мая. 14 марта сеть ресторанов McDonald’s объявила о приостановке работы на территории РФ из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Однако в ряде регионов рестораны сети продолжили работу. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские пользователи соцсетей не восприняли серьезно очередное заявление от американской сети ресторанов McDonald’s, которая уже не в первый раз объявляет об уходе с российского рынка. Кто-то посмеялся над этой информацией, кто-то обвинил производителей фастфуда в лицемерии. Так они прокомментировали уход сети ресторанов, а также следующую за этим новость о том, что она продолжит работу под другим брендом. О том, что американская сеть ресторанов McDonald’s объявила об уходе с российского рынка, стало известно 16 мая. 14 марта сеть ресторанов McDonald’s объявила о приостановке работы на территории РФ из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Однако в ряде регионов рестораны сети продолжили работу. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.