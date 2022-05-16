Российские пользователи соцсетей не восприняли серьезно очередное заявление от американской сети ресторанов McDonald’s, которая уже не в первый раз объявляет об уходе с российского рынка. Кто-то посмеялся над этой информацией, кто-то обвинил производителей фастфуда в лицемерии. Так они прокомментировали уход сети ресторанов, а также следующую за этим новость о том, что она продолжит работу под другим брендом.
Пользователь «Зеркальный ответ» выразил свое отношение лаконично и со смайликом
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А кто-то, наоборот, расстроился из-за этой новости
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Кое-кто успел поспорить из-за того, уходил McDonald’s из России или нет
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Многие не заметили уход компании с российского рынка
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Мария Ивликова убеждена, что российский рынок не пострадает от ухода McDonald’s
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А некоторые пытаются находить позитив в сложившейся ситуации…
Российские пользователи соцсетей не восприняли серьезно очередное заявление от американской сети ресторанов McDonald’s, которая уже не в первый раз объявляет об уходе с российского рынка. Кто-то посмеялся над этой информацией, кто-то обвинил производителей фастфуда в лицемерии. Так они прокомментировали уход сети ресторанов, а также следующую за этим новость о том, что она продолжит работу под другим брендом. О том, что американская сеть ресторанов McDonald’s объявила об уходе с российского рынка, стало известно 16 мая. 14 марта сеть ресторанов McDonald’s объявила о приостановке работы на территории РФ из-за вынужденной российской спецоперации на Украине. Однако в ряде регионов рестораны сети продолжили работу. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад.