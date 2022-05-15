В Сургуте мужчина приставал к школьнице в лифте

Девочку спасли прохожие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Сургуте неизвестный приставал к школьнице в лифте. Когда удалось вырваться, мужчина погнался за ней. Об этом сообщается в паблике «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня моя дочь шла в школу. На 6 этаже в лифт зашел мужчина, начал с ней разговаривать, как тебя зовут, где твои родители, из какой ты квартиры. Выйдя с подъезда, этот мужчина погнался за ней. Дочка на улице начала звать на помощь. Мимо проходящие люди остановили этого мужчину, дочку проводили до дома. Хочу сказать огромное спасибо этим людям», — написала мама пострадавшей девочки.

Инцидент произошел на улице Крылова. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как за школьницей, выбегающей из подъезда, гонится мужчина. В пресс-службе УМВД по ХМАО информацию подтвердили. «Личность мужчины уже установлена, сейчас сотрудниками полиции отбираются объяснения обеих сторон, по данному факту проводится проверка», — пояснили в ведомстве.

Это не первый подобный случай в Югре. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте полицейские задержали мужчину, который приставал к 13-летней школьнице. По обвинению в покушении на изнасилование несовершеннолетней задержанному грозит лишение свободы на срок 11 лет и три месяца.