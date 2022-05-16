ЕС намерен опустошить хранилища зерна на Украине

16 мая 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель: хранилища зерна забиты Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Евросоюз намерен опустошить хранилища зерна на Украине, чтобы получить место для нового урожая. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС. Боррель добавил, что ЕС делает все, чтобы помочь экономике Украины справиться с кризисом. По его словам, для Украины согласована дополнительная военная помощь на сумму 500 миллионов евро, при этом общий размер помощи составил почти 2 миллиарда. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что расходы Украины на спецоперацию превысили 8 миллиардов рублей. Потери армии ВСУ становятся критическими: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а запасы топлива почти полностью израсходованы, сказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Евросоюз намерен опустошить хранилища зерна на Украине, чтобы получить место для нового урожая. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС. Боррель добавил, что ЕС делает все, чтобы помочь экономике Украины справиться с кризисом. По его словам, для Украины согласована дополнительная военная помощь на сумму 500 миллионов евро, при этом общий размер помощи составил почти 2 миллиарда. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что расходы Украины на спецоперацию превысили 8 миллиардов рублей. Потери армии ВСУ становятся критическими: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а запасы топлива почти полностью израсходованы, сказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.