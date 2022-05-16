ЕС намерен опустошить хранилища зерна на Украине

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно
Жозеп Боррель: хранилища зерна забиты Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Евросоюз намерен опустошить хранилища зерна на Украине, чтобы получить место для нового урожая. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

Боррель добавил, что ЕС делает все, чтобы помочь экономике Украины справиться с кризисом. По его словам, для Украины согласована дополнительная военная помощь на сумму 500 миллионов евро, при этом общий размер помощи составил почти 2 миллиарда.

На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что расходы Украины на спецоперацию превысили 8 миллиардов рублей. Потери армии ВСУ становятся критическими: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а запасы топлива почти полностью израсходованы, сказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

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Евросоюз намерен опустошить хранилища зерна на Украине, чтобы получить место для нового урожая. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Мы должны помогать Украине продолжать производить и экспортировать зерно и пшеницу. Хранилища Украины сейчас забиты. Их необходимо опустошить, чтобы получить место для нового урожая. Мы работаем над тем, чтобы вывезти это зерно», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС. Боррель добавил, что ЕС делает все, чтобы помочь экономике Украины справиться с кризисом. По его словам, для Украины согласована дополнительная военная помощь на сумму 500 миллионов евро, при этом общий размер помощи составил почти 2 миллиарда. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что расходы Украины на спецоперацию превысили 8 миллиардов рублей. Потери армии ВСУ становятся критическими: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а запасы топлива почти полностью израсходованы, сказал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
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© Служба новостей «URA.RU»
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