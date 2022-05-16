16 мая 2022

Высказавшийся в поддержку Бандеры режиссер театра лишился награды

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Мишустин лишил премии Правительства литовского режиссера Туминаса Фото:

Театрального режиссера Римаса Туминаса, который в разговоре с пранкерами согласился поставить спектакль о Степане Бандере, лишили премии правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном интернет- портале правовой информации.

В начале мая в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Литовский режиссер Римас Туминас заявил о готовности поставить спектакль о Степане Бандере и вести диверсионную работу в театре Вахтангова. Ранее власти Литвы травили Туминаса за работу в России. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок назвал «мерзким» заявление министра культуры Симонаса Кайриса уволить режиссера из Вильнюсского Малого театра за его работу в России.

Театрального режиссера Римаса Туминаса, который в разговоре с пранкерами согласился поставить спектакль о Степане Бандере, лишили премии правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном интернет- портале правовой информации. В начале мая в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Литовский режиссер Римас Туминас заявил о готовности поставить спектакль о Степане Бандере и вести диверсионную работу в театре Вахтангова. Ранее власти Литвы травили Туминаса за работу в России. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок назвал «мерзким» заявление министра культуры Симонаса Кайриса уволить режиссера из Вильнюсского Малого театра за его работу в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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