Высказавшийся в поддержку Бандеры режиссер театра лишился награды

Театрального режиссера Римаса Туминаса, который в разговоре с пранкерами согласился поставить спектакль о Степане Бандере, лишили премии правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном интернет- портале правовой информации.
В начале мая в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Литовский режиссер Римас Туминас заявил о готовности поставить спектакль о Степане Бандере и вести диверсионную работу в театре Вахтангова. Ранее власти Литвы травили Туминаса за работу в России. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок назвал «мерзким» заявление министра культуры Симонаса Кайриса уволить режиссера из Вильнюсского Малого театра за его работу в России.
Театрального режиссера Римаса Туминаса, который в разговоре с пранкерами согласился поставить спектакль о Степане Бандере, лишили премии правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном интернет- портале правовой информации. В начале мая в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Литовский режиссер Римас Туминас заявил о готовности поставить спектакль о Степане Бандере и вести диверсионную работу в театре Вахтангова. Ранее власти Литвы травили Туминаса за работу в России. Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок назвал «мерзким» заявление министра культуры Симонаса Кайриса уволить режиссера из Вильнюсского Малого театра за его работу в России.