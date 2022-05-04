Худрук театра Вахтангова признался в симпатии к Бандере. Режиссер проговорился в беседе с пранкерами

04 мая 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

Римас Туминас агрессивно высказывался в адрес РФ во время пранка Вована и Лексуса Фото: Анна Майорова © URA.RU Литовский режиссер Римас Туминас заявил о готовности поставить спектакль о Степане Бандере и вести диверсионную работу в театре Вахтангова. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые с помощью нейросети смогли связаться с ним от имени министра культуры Украины Александра Ткаченко. «Я регулярно созваниваюсь с артистами в России и обрабатываю их по политическим вопросам. Среди них артистка театра Вахтангова Ольга Лерман, актеры Сергей Гармаш и Сергей Маковецкий. Литовская сторона просит пользоваться связями и объяснять Москве», — заявил Туминас в ходе разговора с Вованом и Лесусом. Писатель и публицист Михаил Шахназаров представил Вовану и Лексусу аудиозапись разговора своего знакомого и Римаса Туминаса. «Когда украинцы ударят по Москве, тогда узнаете, как нападать на Украину, бомбить ее. России п****ц (конец — прим.ред.)», — сказал режиссер во время разговора. YouTube 26 марта заблокировал канал пранкеров за нарушение правил сообщества. Произошло это после публикации на платформе диалога с министром обороны Великобритании. Вован и Лесус разыграли Бена Уоллеса, позвонив ему от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. В интервью шла речь о поддержке Украины при ее вступлении в НАТО и в разработке ядерного оружия. Пранкеры ответили видеохостингу на блокировку своего канала. Они опубликовали ссылку на файлообменник со всеми последними пранками британских министров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Литовский режиссер Римас Туминас заявил о готовности поставить спектакль о Степане Бандере и вести диверсионную работу в театре Вахтангова. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые с помощью нейросети смогли связаться с ним от имени министра культуры Украины Александра Ткаченко. «Я регулярно созваниваюсь с артистами в России и обрабатываю их по политическим вопросам. Среди них артистка театра Вахтангова Ольга Лерман, актеры Сергей Гармаш и Сергей Маковецкий. Литовская сторона просит пользоваться связями и объяснять Москве», — заявил Туминас в ходе разговора с Вованом и Лесусом. Писатель и публицист Михаил Шахназаров представил Вовану и Лексусу аудиозапись разговора своего знакомого и Римаса Туминаса. «Когда украинцы ударят по Москве, тогда узнаете, как нападать на Украину, бомбить ее. России п****ц (конец — прим.ред.)», — сказал режиссер во время разговора. YouTube 26 марта заблокировал канал пранкеров за нарушение правил сообщества. Произошло это после публикации на платформе диалога с министром обороны Великобритании. Вован и Лесус разыграли Бена Уоллеса, позвонив ему от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. В интервью шла речь о поддержке Украины при ее вступлении в НАТО и в разработке ядерного оружия. Пранкеры ответили видеохостингу на блокировку своего канала. Они опубликовали ссылку на файлообменник со всеми последними пранками британских министров.