В Словакии задержали экс-главу ВС за поддержку действий Путина

Национальное криминальное агентство (НАКА), которое входит в состав полиции Словакии, задержало и обвинило в уголовном преступлении экс-председателя Верховного суда страны, экс-главу минюста Штефана Гарабина, выразившему «одобрение действиям РФ на Украине». Об этом доложил братиславский телеканал Markiza.
«Пока неясно, находится ли экс-министр в заключении или его после допроса отпустили домой. В данный момент полиция проводит необходимые процедурные мероприятия. Более подробную информацию мы сообщим, как только это позволит процессуальная ситуация», — сообщили телеканалу Markiza в полиции. Известно, что НАКА задержала Штефана Гарабина за пост, опубликованный им в одной из соцсети. В нем были слова поддержки и одобрения действий РФ на Украине.
Специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите республик Донбасса Россия начала 24 февраля. Соответствующее решение президента одобрило большинство россиян. Сообщалось, что Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую народные республики. В первую очередь жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь.
Национальное криминальное агентство (НАКА), которое входит в состав полиции Словакии, задержало и обвинило в уголовном преступлении экс-председателя Верховного суда страны, экс-главу минюста Штефана Гарабина, выразившему «одобрение действиям РФ на Украине». Об этом доложил братиславский телеканал Markiza. «Пока неясно, находится ли экс-министр в заключении или его после допроса отпустили домой. В данный момент полиция проводит необходимые процедурные мероприятия. Более подробную информацию мы сообщим, как только это позволит процессуальная ситуация», — сообщили телеканалу Markiza в полиции. Известно, что НАКА задержала Штефана Гарабина за пост, опубликованный им в одной из соцсети. В нем были слова поддержки и одобрения действий РФ на Украине. Специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите республик Донбасса Россия начала 24 февраля. Соответствующее решение президента одобрило большинство россиян. Сообщалось, что Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую народные республики. В первую очередь жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь.