Кремль намерен возродить пионерию в России 17 мая 2022 в 01:34 Размер текста - 17 + О том, будет ли создана структура или нет, планируют сообщить 19 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти планируют создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Об этом рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения обсуждают создание нового общероссийского движения детей и молодежи, передает РБК. Учредителями могут стать Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и региональные детско-юношеские движения. О возможности появления новой структуры Госдума планирует сообщить 19 мая. Ранее МК сообщал, что власти готовятся создать аналог советской пионерии. При этом один из знакомых с обсуждением уточнил, что вопрос возобновления работы пионерской организации действительно изучался, однако назвать новую организацию «аналогом» будет неверно, так как в отличие от пионерии, состоять в этой структуре не будет обязательным для всех ребят. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Власти планируют создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Об этом рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения обсуждают создание нового общероссийского движения детей и молодежи, передает РБК. Учредителями могут стать Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и региональные детско-юношеские движения. О возможности появления новой структуры Госдума планирует сообщить 19 мая. Ранее МК сообщал, что власти готовятся создать аналог советской пионерии. При этом один из знакомых с обсуждением уточнил, что вопрос возобновления работы пионерской организации действительно изучался, однако назвать новую организацию «аналогом» будет неверно, так как в отличие от пионерии, состоять в этой структуре не будет обязательным для всех ребят. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям