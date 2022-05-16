16 мая 2022

Кремль намерен возродить пионерию в России

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Рабочая поездка Бориса Дубровского в Трехгорный и Ашу, скульптура, пионер, пионерский галстук
О том, будет ли создана структура или нет, планируют сообщить 19 мая Фото:

Власти планируют создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Об этом рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения обсуждают создание нового общероссийского движения детей и молодежи, передает РБК. Учредителями могут стать Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и региональные детско-юношеские движения. О возможности появления новой структуры Госдума планирует сообщить 19 мая.

Ранее МК сообщал, что власти готовятся создать аналог советской пионерии. При этом один из знакомых с обсуждением уточнил, что вопрос возобновления работы пионерской организации действительно изучался, однако назвать новую организацию «аналогом» будет неверно, так как в отличие от пионерии, состоять в этой структуре не будет обязательным для всех ребят.

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Власти планируют создать новое общероссийское движение детей и молодежи. Об этом рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса. Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения обсуждают создание нового общероссийского движения детей и молодежи, передает РБК. Учредителями могут стать Российское движение школьников, проект «Большая перемена» и региональные детско-юношеские движения. О возможности появления новой структуры Госдума планирует сообщить 19 мая. Ранее МК сообщал, что власти готовятся создать аналог советской пионерии. При этом один из знакомых с обсуждением уточнил, что вопрос возобновления работы пионерской организации действительно изучался, однако назвать новую организацию «аналогом» будет неверно, так как в отличие от пионерии, состоять в этой структуре не будет обязательным для всех ребят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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