Россияне начали массово отменять бронирования на отдых в Крыму

Спрос на поездки Крым снизился на 40-45% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спрос на Крым на предстоящие майские праздники снизился на 40—45%, в связи с чем полуостров впервые не вошел в число наиболее востребованных внутренних курортов. Причинами такой тенденции стали запрет на авиаперелеты и опасения туристов из-за объявленного уровня террористической опасности в регионе.

«Крым впервые не вошел в топ-5 наиболее востребованных внутренних курортов на майские праздники. Продажи туров на полуостров фактически остановились, говорят в компании», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Travelata.ru. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтвердил, что спрос на Крым на майские праздники сократился на 40—45% к прошлому году.

Основной причиной снижения спроса участники рынка называют действующий с 24 февраля из-за спецоперации на Украине запрет на авиасообщение с Симферополем и другими аэропортами юга страны. «„Победа“ отменила все полеты до сентября, на сайте S7 возможно приобрести билеты из Москвы в Симферополь только с 20 мая, на сайте „Уральских авиалиний“ — с 16 мая. Туристов также пугает объявленный в семи муниципалитетах „желтый“ уровень террористической опасности», — пишет издание со ссылкой на источник на туристическом рынке.

Сообщается, что около 10% крымских отелей из-за низкого спроса переносят открытие своих объектов. «Гостиницам нужно вложить средства в подготовку к открытию, они опасаются сейчас это делать», — поясняет глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова.

Эксперты не исключают, что спад турпотока в Крыму будет наблюдаться на протяжении всего этого года. Источник издания считает, что число туристов в Крыму по итогам 2022 года снизится на 30—35%.

Южное направление для самолетов было закрыто после начала спецоперации РФ на Украине. Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов. Все они находились в регионах, близких к границам Украины. Режим закрытого неба несколько раз продлевался. Накануне Росавиация продлила ограничения до 25 апреля.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.

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