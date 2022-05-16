Америке пригрозили Армагеддоном из-за политики Байдена на Украине

17 мая 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Америке пригрозили «Армагеддоном» из-за вмешательства в дела Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU Америке предсказали «ядерный Армагеддон» из-за политики президента США Джо Байдена на Украине. Об этом заявил обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар. «То, что начиналось как довольно простая и открытая американская политика поставок оборонительного оружия на Украину, теперь превращается в стремительную эскалацию. […] Мы все дальше идем по опасной стезе к непредумышленным последствиям, среди которых может быть ядерный Армагеддон», — пишет автор. По его мнению, Америка хочет «любой ценой ослабить Россию». Однако из-за этого может возникнуть риск «возможного возникновения термоядерной войны между двумя ведущими ядерными державами». Он полагает, что США встали на «скользкую дорожку затягивания военных действий», в результате чего они наверняка «окажутся не там, где хотели». Джеймс Поплар напомнил, что история учит людей тому, что «прежде чем ввязываться в вооруженный конфликт, надо четко определить его конечное состояние и стратегию (цели, способы и средства). Сейчас у нас нет ни того, ни другого». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Америке ядерным ответом. Она предупредила о том, что любая атака Соединенных Штатов Америки с применением баллистических ракет подлодок, вне зависимости от их характеристик, повлечет ядерный ответ со стороны РФ. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Америке предсказали «ядерный Армагеддон» из-за политики президента США Джо Байдена на Украине. Об этом заявил обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар. «То, что начиналось как довольно простая и открытая американская политика поставок оборонительного оружия на Украину, теперь превращается в стремительную эскалацию. […] Мы все дальше идем по опасной стезе к непредумышленным последствиям, среди которых может быть ядерный Армагеддон», — пишет автор. По его мнению, Америка хочет «любой ценой ослабить Россию». Однако из-за этого может возникнуть риск «возможного возникновения термоядерной войны между двумя ведущими ядерными державами». Он полагает, что США встали на «скользкую дорожку затягивания военных действий», в результате чего они наверняка «окажутся не там, где хотели». Джеймс Поплар напомнил, что история учит людей тому, что «прежде чем ввязываться в вооруженный конфликт, надо четко определить его конечное состояние и стратегию (цели, способы и средства). Сейчас у нас нет ни того, ни другого». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Америке ядерным ответом. Она предупредила о том, что любая атака Соединенных Штатов Америки с применением баллистических ракет подлодок, вне зависимости от их характеристик, повлечет ядерный ответ со стороны РФ. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.