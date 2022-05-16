В США заявили об испытании опасного гиперзвукового оружия

17 мая 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

США провели испытание ракеты-носителя ARRW Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военно-воздушные силы США провели успешные испытания гиперзвукового оружия, скорость которого в пять раз превышает скорость звука. Об этом сообщает агентство Reuters. «Испытания были проведены в субботу у побережья Южной Калифорнии. Ракета-носитель ARRW достигла гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука»», — говорится в заявлении ВВС. Скорость и маневренность гиперзвукового оружия затрудняют его отслеживание и перехват. При этом, как отмечают военные эксперты, оборонная промышленность РФ обладает необходимыми ресурсами для создания комплекса перехвата гиперзвуковых аппаратов, передает RT. В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России в скором времени появится новое гиперзвуковое оружие. Вооруженные силы РФ уже применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине, нанеся удар по базе хранения горюче-смазочных материалов в Николаевской области. Ранее Путин заявил, что если вооружение НАТО появится на Украине, то подлетное время гиперзвуковых ракет до Москвы сократится до пяти минут, передает «Национальная служба новостей». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Военно-воздушные силы США провели успешные испытания гиперзвукового оружия, скорость которого в пять раз превышает скорость звука. Об этом сообщает агентство Reuters. «Испытания были проведены в субботу у побережья Южной Калифорнии. Ракета-носитель ARRW достигла гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука»», — говорится в заявлении ВВС. Скорость и маневренность гиперзвукового оружия затрудняют его отслеживание и перехват. При этом, как отмечают военные эксперты, оборонная промышленность РФ обладает необходимыми ресурсами для создания комплекса перехвата гиперзвуковых аппаратов, передает RT. В ноябре 2021 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России в скором времени появится новое гиперзвуковое оружие. Вооруженные силы РФ уже применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине, нанеся удар по базе хранения горюче-смазочных материалов в Николаевской области. Ранее Путин заявил, что если вооружение НАТО появится на Украине, то подлетное время гиперзвуковых ракет до Москвы сократится до пяти минут, передает «Национальная служба новостей».