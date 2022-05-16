Глава ЯНАО рассказал о своих жизненных ценностях после начала СВО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, ответил на вопросы агентства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После начала спецоперации на Украине ценности губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова не поменялись. Губернатор ЯНАО ответил на вопрос агентства URA.RU о разительном отличии контекста до начала спецоперации и после нее.

«Они [ценности] укрепились. Наша страна должна развиваться несмотря на вызовы, которые были всегда, а сейчас особо обострились. Нам нужно работать над ошибками, сделанными в том числе, когда мы рассчитывали на кооперацию с прежними партнерами. Сейчас мы обсуждаем налоговые вычеты для компаний нефтегазового комплекса, которыми будем стимулировать внедрение отечественных технологий», — сообщил глава региона.

Губернатор ЯНАО считает, что нынешний антироссийский санкционный режим можно сравнивать с положением дел второй половины ХХ века, «когда всю Западную Сибирь осваивали под жесточайшим санкционным давлением». Сейчас расчет должен быть только на собственные силы. На Ямале рассчитывают выполнить все поставленные задачи. «Решение по поддержке использования отечественных технологий „весят“ миллиарды рублей, но дадут эффект иной природы: компании продолжат инвестиционный процесс, будут рабочие места и регион получит свой результат», — сообщил глава региона.

Своим вызовом в нынешней ситуации Артюхов называет необходимость определения приоритетов.«Отличие от недавних событий в том, что нет времени на долгие решения — полгода, год, годы. Когда сейчас мы полгода будем решать, как лучше построить больницу, за это время за счет инфляции, ее стоимость вырастет на 10%. Это сотни миллионов рублей», — объяснил Дмитрий Артюхов.

Губернатор назвал свои основные приоритеты: строительство сети качественных автодорог, расселение 1 млн кв метров жилья, развитие медицины и детского образования. Для поддержки малого бизнеса докапитализированы институты развития МСП, с крупным бизнесом обсуждаются налоговые вычеты на внедрение отечественных технологий.

Санкционное давление Запада, которое не прекращалось с 2000-х годов, усилилось после того, как президент РФ 24 февраля объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Цель санкционной политики Запада — отмена России и ее культуры, так считает глава РФ Владимир Путин.

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