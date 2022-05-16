Курганская семья обратилась к Путину из-за отказа в пособии

17 мая 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Матери троих детей отказали в выплате пособия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одинокая мать троих детей из Кургана обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку ей отказали в выплате пособий на детей с 8 до 17 лет. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте «Открытое письмо президенту РФ». «Сама я не работаю, поскольку ухаживаю за ребенком, на которого получаю от государства по 18 000 рублей ежемесячно. В декабре выплаты прекратились. На старшего сына, которому сейчас 9 лет, выдавали по 11 900 рублей. В марте средней дочери исполнилось 7 лет, до этого выплатили на нее 3 000. И с тех пор на старших детей я ничего не получаю», — рассказывает Евгения Новомлинская в обращении. По словам женщины, вместе с детьми она живет одна в съемном доме на 18 тысяч рублей в месяц, машин и жилья в собственности нет, алименты семья не получает. В этом году она подала заявление на выплату на ребенка с 8 до 17 лет, однако в Пенсионном фонде РФ по Курганской области ей отказали. Причина, со слов женщины, денежные средства семьи превышают прожиточный минимум. В ПФР по Курганской области URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска через суд заставила ПФР увеличить ей страховую пенсию. На ее иждивении находится совершеннолетний ребенок-инвалид, поэтому ей полагается фиксированная выплата. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Одинокая мать троих детей из Кургана обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку ей отказали в выплате пособий на детей с 8 до 17 лет. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте «Открытое письмо президенту РФ». «Сама я не работаю, поскольку ухаживаю за ребенком, на которого получаю от государства по 18 000 рублей ежемесячно. В декабре выплаты прекратились. На старшего сына, которому сейчас 9 лет, выдавали по 11 900 рублей. В марте средней дочери исполнилось 7 лет, до этого выплатили на нее 3 000. И с тех пор на старших детей я ничего не получаю», — рассказывает Евгения Новомлинская в обращении. По словам женщины, вместе с детьми она живет одна в съемном доме на 18 тысяч рублей в месяц, машин и жилья в собственности нет, алименты семья не получает. В этом году она подала заявление на выплату на ребенка с 8 до 17 лет, однако в Пенсионном фонде РФ по Курганской области ей отказали. Причина, со слов женщины, денежные средства семьи превышают прожиточный минимум. В ПФР по Курганской области URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска через суд заставила ПФР увеличить ей страховую пенсию. На ее иждивении находится совершеннолетний ребенок-инвалид, поэтому ей полагается фиксированная выплата.