В Челябинской области подросток погиб при разборе старой школы

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU

В Агаповском районе (Челябинская область) в поселке Озерный погиб 17-летний подросток. Он работал на демонтаже здания старой школы, и на него упало бетонное перекрытие, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе следственного управления СКР области информацию подтвердили.

«Парень неофициально работал на предпринимателя, проводившего разбор старого здания школы на улице Радужная. Из-за нарушения техники безопасности со стороны коллеги-стропальщика на него обрушилась бетонная плита. Он был доставлен в больницу, где скончался», — рассказал источник.

Старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков подтвердил URA.RU факт гибели подростка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

Ранее в этом же районе погиб 12-летний ребенок. Он собирал лом около заброшенного здания.