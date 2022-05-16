Губернатор Артюхов объяснил, зачем носит два кольца на пальце

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объяснил привычку носить два кольца на безымянном пальце правой руки желанием сохранять повышенную работоспособность. Одно из колец оказалось миниатюрным фитнес-трекером, позволяющим отслеживать качество сна и активности, рассказал URA.RU глава региона.
«Это фитнес-кольцо, которое позволяет анализировать сон и активность в течение дня, — сказал Артюхов отвечая на вопрос URA.RU. — Еще [глава Сбербанка] Герман Греф его рекламировал. Благодаря этим наблюдениям, я стал лучше понимать свой сон. Мы все, кажется, знаем, сколько надо спать, какие стадии сна должны быть, но что влияет на качество сна — можно узнать через наблюдения».
Использование фитнес-трекера не требует платной подписки, поэтому финансовые санкции против России не обесценили гаджет Дмитрия Артюхова. Возможность доступа к его персональным данным третьих лиц из недружественных стран его также не беспокоит. «Пусть знают, что мы не спим и готовимся ответить им. Когда они увидят, сколько реально спят губернаторы, поймут, что с нами лучше не связываться», — добавил глава региона.
Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов старается бегать каждый день по 15 километров. По его мнению, этот вид спорта самый демократичный и является прекрасным способом, чтобы отвлечься.
Страны ЕС и США усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По мнению президента Владимира Путина, целью санкций является дискриминация русской культуры.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объяснил привычку носить два кольца на безымянном пальце правой руки желанием сохранять повышенную работоспособность. Одно из колец оказалось миниатюрным фитнес-трекером, позволяющим отслеживать качество сна и активности, рассказал URA.RU глава региона. «Это фитнес-кольцо, которое позволяет анализировать сон и активность в течение дня, — сказал Артюхов отвечая на вопрос URA.RU. — Еще [глава Сбербанка] Герман Греф его рекламировал. Благодаря этим наблюдениям, я стал лучше понимать свой сон. Мы все, кажется, знаем, сколько надо спать, какие стадии сна должны быть, но что влияет на качество сна — можно узнать через наблюдения». Использование фитнес-трекера не требует платной подписки, поэтому финансовые санкции против России не обесценили гаджет Дмитрия Артюхова. Возможность доступа к его персональным данным третьих лиц из недружественных стран его также не беспокоит. «Пусть знают, что мы не спим и готовимся ответить им. Когда они увидят, сколько реально спят губернаторы, поймут, что с нами лучше не связываться», — добавил глава региона. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов старается бегать каждый день по 15 километров. По его мнению, этот вид спорта самый демократичный и является прекрасным способом, чтобы отвлечься. Страны ЕС и США усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По мнению президента Владимира Путина, целью санкций является дискриминация русской культуры.