Губернатор Артюхов объяснил, зачем носит два кольца на пальце

В дополнение к обручальному кольцу Дмитрий Артюхов стал носить гаджет здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объяснил привычку носить два кольца на безымянном пальце правой руки желанием сохранять повышенную работоспособность. Одно из колец оказалось миниатюрным фитнес-трекером, позволяющим отслеживать качество сна и активности, рассказал URA.RU глава региона.

«Это фитнес-кольцо, которое позволяет анализировать сон и активность в течение дня, — сказал Артюхов отвечая на вопрос URA.RU. — Еще [глава Сбербанка] Герман Греф его рекламировал. Благодаря этим наблюдениям, я стал лучше понимать свой сон. Мы все, кажется, знаем, сколько надо спать, какие стадии сна должны быть, но что влияет на качество сна — можно узнать через наблюдения».

Использование фитнес-трекера не требует платной подписки, поэтому финансовые санкции против России не обесценили гаджет Дмитрия Артюхова. Возможность доступа к его персональным данным третьих лиц из недружественных стран его также не беспокоит. «Пусть знают, что мы не спим и готовимся ответить им. Когда они увидят, сколько реально спят губернаторы, поймут, что с нами лучше не связываться», — добавил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов старается бегать каждый день по 15 километров. По его мнению, этот вид спорта самый демократичный и является прекрасным способом, чтобы отвлечься.

Страны ЕС и США усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. По мнению президента Владимира Путина, целью санкций является дискриминация русской культуры.

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