16 мая 2022

Пермский губернатор уехал за границу

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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Пермская делегация во главе с Дмитрием Махониным уехала в Узбекистан Фото:

Ближайшие три дня, 17, 18 и 19 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет в Узбекистане с официальным визитом. Намечена серия встреч с деловыми кругами, а также с представителями власти, сообщает источник URA.RU, близкий к краевой администрации.

«С 17 по 19 мая пермская делегация находится с официальным визитом в Узбекистане. Стенд Пермского края будет представлен на выставке. В программе визита — несколько встреч с представителями власти, а также с предпринимательским сообществом. В том числе, по линии бизнеса», — сообщил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что помимо Узбекистана пермская делегация в ближайшее время также планирует посетить Азербайджан. В отдаленной перспективе — визит в Китай. Обсуждается и открытие представительства Прикамья в Турции.

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Ближайшие три дня, 17, 18 и 19 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет в Узбекистане с официальным визитом. Намечена серия встреч с деловыми кругами, а также с представителями власти, сообщает источник URA.RU, близкий к краевой администрации. «С 17 по 19 мая пермская делегация находится с официальным визитом в Узбекистане. Стенд Пермского края будет представлен на выставке. В программе визита — несколько встреч с представителями власти, а также с предпринимательским сообществом. В том числе, по линии бизнеса», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что помимо Узбекистана пермская делегация в ближайшее время также планирует посетить Азербайджан. В отдаленной перспективе — визит в Китай. Обсуждается и открытие представительства Прикамья в Турции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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