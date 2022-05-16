Пермский губернатор уехал за границу

17 мая 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Пермская делегация во главе с Дмитрием Махониным уехала в Узбекистан Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Ближайшие три дня, 17, 18 и 19 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет в Узбекистане с официальным визитом. Намечена серия встреч с деловыми кругами, а также с представителями власти, сообщает источник URA.RU, близкий к краевой администрации. «С 17 по 19 мая пермская делегация находится с официальным визитом в Узбекистане. Стенд Пермского края будет представлен на выставке. В программе визита — несколько встреч с представителями власти, а также с предпринимательским сообществом. В том числе, по линии бизнеса», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что помимо Узбекистана пермская делегация в ближайшее время также планирует посетить Азербайджан. В отдаленной перспективе — визит в Китай. Обсуждается и открытие представительства Прикамья в Турции. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Ближайшие три дня, 17, 18 и 19 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет в Узбекистане с официальным визитом. Намечена серия встреч с деловыми кругами, а также с представителями власти, сообщает источник URA.RU, близкий к краевой администрации. «С 17 по 19 мая пермская делегация находится с официальным визитом в Узбекистане. Стенд Пермского края будет представлен на выставке. В программе визита — несколько встреч с представителями власти, а также с предпринимательским сообществом. В том числе, по линии бизнеса», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что помимо Узбекистана пермская делегация в ближайшее время также планирует посетить Азербайджан. В отдаленной перспективе — визит в Китай. Обсуждается и открытие представительства Прикамья в Турции.