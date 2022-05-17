Трихолог Галлямова рассказала о влиянии стресса на кожу головы

17 мая 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Для здоровья кожи головы нужен правильный уход и питание, сказала Юлия Галлямова Фото: Размик Закарян © URA.RU Способствовать развитию себорейного дерматита может стресс, гормональный сбой, несбалансированное питание, перепады температур и загрязнение внешней среды. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, трихолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «У кого жирная кожа, больше шансов развития себорейного дерматита. Внутренних причин его появления море. Это нарушение гормонального фона. При стрессе тоже выделяется много кожного сала. Обратите внимание, в конце экзамена у всех блестят лица, даже если они заранее припудривались. Влияет и плохое питание. В частности, употребление тяжелых животных жиров, которые дают плотность кожному салу, и недостаток растительных жиров», — объяснила Юлия Галлямова. Она также назвала внешние причины, способствующие развитию себорейного дерматита. «Погодные условия и загрязнения внешней среды очень важны. Чаще всего обострение происходит осенью и зимой, когда физиология не успевает сработать на перепады температур на улице и дома. Выработка кожного сала — это защитная реакция», — добавила трихолог. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Способствовать развитию себорейного дерматита может стресс, гормональный сбой, несбалансированное питание, перепады температур и загрязнение внешней среды. Об этом URA.RU рассказала дерматолог, трихолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. «У кого жирная кожа, больше шансов развития себорейного дерматита. Внутренних причин его появления море. Это нарушение гормонального фона. При стрессе тоже выделяется много кожного сала. Обратите внимание, в конце экзамена у всех блестят лица, даже если они заранее припудривались. Влияет и плохое питание. В частности, употребление тяжелых животных жиров, которые дают плотность кожному салу, и недостаток растительных жиров», — объяснила Юлия Галлямова. Она также назвала внешние причины, способствующие развитию себорейного дерматита. «Погодные условия и загрязнения внешней среды очень важны. Чаще всего обострение происходит осенью и зимой, когда физиология не успевает сработать на перепады температур на улице и дома. Выработка кожного сала — это защитная реакция», — добавила трихолог.